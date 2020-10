Victime d’un souci musculaire à la cuisse droite le 30 septembre dernier, Eden Hazard aurait pu prétendre reprendre ce mercredi contre le Shakhtar dans la perspective du Clasico à Barcelone samedi.



"Eden a fait son retour sur la pelouse", a expliqué Zinédine Zidane en conférence de presse. "La seule chose est que sa blessure a duré un peu plus longtemps que prévu. Je fais entièrement confiance aux gens qui travaillent avec nous ici. J’espère que bientôt nous reverrons Eden et l’important sera qu’il reste avec l’équipe toute la saison". Ce qui explique les précautions prises et l’absence de communication autour d’une date de reprise.