"Zidane, la fin d'un cycle", "Valverde de l'infini à zéro", "la honte Vinicius": la presse madrilène change de cible après l'élimination du Real en Coupe

Ce mercredi soir, le Real Madrid a été éliminé de la Coupe d'Espagne par Alcoyano, modeste pensionnaire de troisième division. Un match que Courtois et Hazard ont débuté sur le banc, avant que le Brainois n'en sorte pendant les prolongations.



Mais la montée au jeu du n°7 du Real à 22 minutes du terme n'a pas suffi, pas plus que celle de Benzema à la 67e minute. Pourtant, les Madrilènes ont largement dominé la rencontre. Mais ils ont été incapables de tuer le match et ont concédé le 1-1 à la 80e minute. Avant de terminer les prolongations en supériorité numérique... ce qui ne les a pas empêchés d'encaisser le 2-1 à la 115e.



Eden Hazard aurait pu être l'un des héros de la rencontre si Marcelo avait réussi à tromper le gardien adverse sur un bon service en retrait du Diable rouge, à la 112e. Et juste avant l'action du but décisif, c'est le jeune Chust Garcia que le Diable rouge servait dans le rectangle. Mais la perte de balle du défenseur espagnol allait s'avérer catastrophique quelques secondes plus tard puisque Alcoyano parvenait à aller marquer sur la contre-attaque.



La modeste formation de troisième division a donc réussi le hold-up parfait, en marquant deux fois en trois occasions de but et en profitant du manque de réalisme des Merengues. Vinicius Junior, notamment, avait vendangé une balle de 2-0 en deuxième mi-temps, frappant sur le gardien au lieu de décaler Benzema face au but vide. Ce qui a fait du Brésilien l'un des coupables tout désignés par la presse espagnole de cette élimination ( "La minute de la honte", peut-on lire dans AS). Un autre nom ressort: celui de Federico Valverde, qui n'est que l'ombre de lui-même ces derniers mois: "De l'infini à zéro. Le milieu uruguayen ne rebondit pas depuis sa dernière blessure. Il n'a terminé qu'un seul match sur les neuf qu'il a disputés", écrit AS.



Evidemment, Zinédine Zidane n'échappe pas non plus à l'autopsie: "C'est la fin d'un cycle", affirme Marca. "Zidane ne démissionnera pas et ses dirigeants ne sont pas encore prêts à le mettre à la porte. Mais cela se fera en fin de saison, avec l'idée de mettre un nouveau Real Madrid sur les rails en changeant également plusieurs membres de l'équipe."



Reste à savoir si Courtois et Hazard feront toujours partie des plans...