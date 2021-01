Zidane mise sur la prudence et la patience avec Hazard Diables Rouges Louis Janssen © AP

Le Brainois a joué un gros quart d’heure. De quoi engranger du rythme. Vazquez et Asensio ont offert la victoire aux Madrilènes.



Comme face à Elche mercredi dernier, Eden Hazard a commencé la rencontre contre le Celta Vigo dans la peau d’un réserviste (de luxe). Dans ses paroles, Zidane s’était pourtant montré rassurant et enthousiaste quant à la forme physique du Diable depuis quelques jours. Force est de constater que, dans les faits, l’entraîneur merengue fait donc preuve de plus de patience et de plus de prudence. La preuve : Hazard n’a goûté qu’à un (gros) quart d’heure de jeu lors de la sobre victoire madrilène de ce samedi. Soit environ autant que lors du déplacement à Elche.



