Eden Hazard a repris la compétition dimanche dernier face au Celta Vigo et sa blessure à la cheville droite semble n’être plus qu’un mauvais souvenir.

Le Diable devrait à nouveau être titulaire ce samedi à Levante. Car Zinédine Zidane tient désormais à ce que le Diable enchaîne les matchs pour retrouver ses meilleures sensations avant la réception de Manchester City en Ligue des champions. " On n’a pas mis en place de plan pour préserver Eden ou éviter de prendre un risque", a ainsi assuré l’entraîneur merengue, devant la presse. "Il a eu deux, trois semaines d’entraînement intensif où il a pu tout travailler : l’aspect physique, technique… donc il est prêt. Et dans cette dernière ligne droite, ce qu’il veut c’est être avec nous et jouer. Et il est prêt pour ça." A. S.