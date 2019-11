Le Real Madrid peut souffler. Après un début de saison en demi-teinte, les Merengues viennent d’enchaîner un cinquième match sans défaite et une deuxième victoire écrasante d’affilée après le succès 6-0 mercredi dernier face à Galatasaray en Champions League.

Ce samedi, les Madrilènes se sont imposés avec autorité 0-4 sur le terrain d’Eibar, grâce notamment à un penalty obtenu par Eden Hazard et transformé par Sergio Ramos à la 19e minute. Cette démonstration de force du Real Madrid a légitimement réjoui Zinedine Zidane.

"Je suis très satisfait car ça n’est jamais facile de venir jouer ici. Les équipes qui se déplacent à Eibar souffrent mais nous avons fait un excellent début de match. Nous avons fait une première mi-temps phénoménale. Nous avons contrôlé l’adversaire là où il pouvait nous faire mal. Et nous avons bien joué avec le ballon sur toutes les parties du terrain. Nous avons réussi un match plein et nous pouvons être contents. La première mi-temps d’Eden Hazard a été impressionnante. On est content, il va devenir un joueur important du Real, c’est sûr", analysait l’entraîneur madrilène après la rencontre.

À l’instar de ses joueurs, le technicien français peut désormais envisager l’avenir avec sérénité. Car le Real Madrid semble être sur la bonne voie pour redevenir la machine à gagner des titres qu’il a toujours été. Même si cette embellie doit encore être confirmée lors des prochaines réceptions de la Real Sociedad en Liga et du PSG en Champions League.