En une décennie au club, on peut dire que Vincent Kompany aura laissé une trace durable dans l'Histoire de Manchester City. Des titres, de l'aura, des interventions capitales, le Diable rouge a régné durant des années sur la défense skyblue.

Mais le Bruxellois n'a pas marqué que le public. Parmi les joueurs qui l'ont côtoyé, certains ont été particulièrement influencés par la présence du taulier. C'est notamment le cas d'Oleksandr Zinchenko. Le latéral gauche de 22 ans a expliqué que le Belge l'avait déjà pris à part pour lui offrir quelques heures supp' après l'entraînement. Plutôt utile quand on sait que l'Ukrainien n'est pas vraiment un back de formation.

"Je suis toujours en apprentissage et Vincent m'aidait beaucoup", a-t-il expliqué dans la presse britannique. "À la fois sur et en dehors du terrain, à propos de mon positionnement. Il travaillait avec moi environ quarante minutes en dehors des séances pour m'aider." Un coup de main qui pourrait permettre à Zinchenko de prendre du galon dans la hiérarchie des latéraux et redistribuer les cartes à un poste où Benjamin Mendy n'a pas encore totalement convaincu Pep Guardiola.

Celui qui est parfois comparé physiquement à Kevin De Bruyne raconte également comment l'équipe a ressenti le départ du capitaine. "Personne ne s'attendait à ça", dit-il. "J'en ai pleuré, pour être honnête. J'aimerais rester en contact avec lui. Pour moi, c'est une légende vivante." Annoncé au lendemain de la victoire des Citizens en FA Cup, l'annonce du retour de Vince the Prince à Anderlecht a bel et bien surpris tout le monde...