Le gardien belge a encore sorti le grand jeu pour sauver le Real. Une performance saluée par son coach en conférence de presse.

En crise, le Real ? Certes, le club merengue n'affiche pas la sérénité qui fut la sienne ces dernières années. Mais cela ne l'empêche pas de disposer de la meilleure défense d'Espagne, à égalité avec l'Atlético de Madrid (sacrée référence !). Avec seulement douze buts encaissé en dix-neuf journées, le Real tient le coup derrière et le doit en partie à Thibaut Courtois, qui réalise une excellente saison.

Décisif tant en Ligue des Champions qu'en Liga, le Diable rouge a remis ça ce samedi face à Getafe, en réalisant une série d'arrêts qui lui ont permis de ramener une neuvième clean-sheet en seize matches disputés en championnat, faisant de lui le meilleur portier en la matière, ex-aequo avec Jan Oblak (encore une fois, belle référence !). Et encore, le Slovène a dû jouer à dix-huit reprises avant d'atteindre ce total. Bref, le grand Thib' encaisse moins d'un match sur deux. Solide.

Sa prestation lui a également valu les éloges de Zinédine Zidane juste après cette victoire 0-3 dans ce derby madrilène. "Il nous a sauvés sur deux ou trois occasions en première période et s'est montré décisif", a expliqué le coach français. "C'est un joueur-clé de notre équipe et cela fait un petit temps qu'il nous a montré pourquoi. Je suis content de sa performance. C'est mon gardien, et autant que je sache, c'est le meilleur. Cela ne fait aucun doute. Tous les joueurs dont je dispose son les meilleurs."

Une dernière phrase sans doute convenue, mais difficile de ne pas se dire qu'à six mois de l'Euro, le Belge est à son meilleur niveau et est en train de récupérer sa place de gardien numéro un au niveau mondial, devant Oblak et Marc-André ter Stegen. Vivement le 13 juin !