Eden Hazard sera bien présent dans le groupe qui va affronter Alavès ce vendredi.

Enfin une bonne nouvelle pour Eden Hazard ! Absent du groupe du Real Madrid depuis deux rencontres, le numéro 7 merengue devrait être dans le groupe qui affrontera Alavès ce vendredi soir. C'est en tout cas ce qu'a annoncé Zinedine Zidane en conférence de presse: "Eden sera appelé pour le match" a-t-il confirmé. Par contre, l'entraîneur français n'a pas annoncé si le Brainois allait commencer la rencontre....Ni si Eden se sentait à 100% de ses moyens. " Il a une gêne. Ce n’est pas une blessure. Il s’est entraîné normalement et j’espère qu’il sera avec nous pour les derniers matches de Liga et de Ligue des Champions" a ajouté le coach.

Hier, les journaux espagnols, AS en tête, avait annoncé qu'Eden Hazard ne participerait pas au match face à Alavès. Le joueur avait repris les entraînements collectifs cette semaine mais devait souvent les interrompre pour des séances individuelles plus adaptées. Pour sa première saison au Real, Eden Hazard a été miné par les blessures. Depuis un contact en novembre avec Thomas Meunier, il tente inlassablement de se sortir de son problème à la cheville gauche.