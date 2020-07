Il va falloir se montrer patient avec Eden Hazard.

Hier, face à Granada (1-2), Zinedine Zidane a décidé de ne pas faire appel à son numéro 7. La raison est connue de tous et inquiète la Casa Blanca: Eden Hazard n'est pas encore rétabli de sa blessure à la cheville gauche. S'il n'est plus officiellement blessé, le Brainois ressent encore des douleurs persistantes. A l'issue de la rencontre, Zizou a commenté la situation du Diable rouge. “C’est une situation compliquée” a admis l'ancienne légende des Bleus. “Eden Hazard doit être très très bien pour pouvoir jouer. Il va mieux, et j’espère qu’il sera à 100% jeudi et qu’il pourra jouer les deux derniers matchs parce qu’il veut aider l’équipe.”

Avec quatre points d'avance et deux rencontres à jouer, le Real Madrid est dans un fauteuil pour remporter le championnat. Zinedine Zidane n'est donc pas obligé d'utiliser Hazardinho à tout prix. D'autant plus que le risque de rechute est encore grand. L'objectif du coach serait de préparer son joueur pour les derniers matchs de C1. Manchester City a bousculé le Real lors de la phase allée des huitièmes (1-2) à Santiago Bernabeu. Le Real aura donc bien besoin d'un Eden en forme pour tenter de renverser la vapeur à l'Emirates Stadium. Si le Real était sorti par les Citizens, cela pourrait laisser encore un peu plus de temps à Eden Hazard de se remettre de cette blessure qu'il traîne depuis de longs mois maintenant.