Cela fait désormais quatre semaines qu’il s’entraîne individuellement. "Il n’y a pas de rechute", rassure Zinédine Zidane. "Ce que nous voulons, c’est qu’il soit à 100 % lorsqu’il reviendra. On y va petit à petit, sans se presser, mais on sait à quel point il est important pour notre équipe. Il faut s’assurer que, lorsqu’il reviendra, il soit à 100 %. Nous ne prendrons pas de risque. Il progresse en tout cas bien et j’espère que la semaine prochaine, peut-être, il pourra être avec nous pour de bon."