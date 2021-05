G. Co.

Depuis la demi-finale retour de Ligue des Champions entre le Real Madrid et Chelsea, Eden Hazard est sous le feu des critiques. Tout d'abord, à cause de sa prestation plutôt moyenne, le Diable se montrant très discret tout au long du match. Ensuite, pour ces images du Diable rouge rigolant avec ses anciens équipiers de Chelsea à l'issue de la rencontre alors que le Real venait de se faire éliminer de la coupe aux grandes oreilles.

S'il s'est excusé depuis lors, la presse espagnole croit savoir que le Real Madrid aimerait se séparer du Brainois et son prix aurait déjà été fixé.

En conférence de presse avant la rencontre face à Séville, Zinédine Zidane est revenu sur cet incident : "Eden s'est excusé et a bien fait", a déclaré le Français, "Il ne voulait faire de mal à personne, ce qui est le plus important".

Pour le coach des Merengues, l'incident est clos : "Nous en avons parlé et il n'y a désormais plus rien d'autre à dire. Il va nous aider. J'espère que nous verrons prochainement le vrai Hazard. Il a un contrat (jusqu'en 2024) et veut s'imposer à Madrid."