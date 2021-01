Didier Deschamps est à la tête de l'équipe de France depuis 2012. Si son mandat a été couronné de succès avec notamment la victoire lors de la Coupe du Monde 2018, Deschamps a aussi dû faire face à des scandales.

L'affaire la plus marquante est sans conteste celle de la "sextape" de Mathieu Valbuena, qui implique notamment Karim Benzema. L'attaquant du Real Madrid, malgré ses énormes performances sur le terrain, n'a plus été rappelé par Deschamps depuis octobre 2015 suite cet événement.



En 2016, le mot "raciste" a été tagué sur une maison appartenant à Didier Deschamps. Selon Philippe Tournon, c’était l'incident de trop: "Il (Deschamps) était vraiment bouleversé par ce qu’il s’était passé", a-t-il expliqué à 20 Minutes. "Et on peut penser, même s’il ne l’a jamais dit clairement, que la ligne rouge avait été franchie ce jour-là. Et que Benzema, bien que n’étant pas à l’origine directement des tags racistes sur la maison… c’était un enchaînement. Benzema avait dit ‘peut-être qu’il a cédé à une partie raciste de la France’ et là-dessus, arrive le tag à Concarneau sur la maison des Deschamps. C’était trop".



"On annule tout"

A nos confrères de 20 Minutes, Philippe Tournon a confié une anecdote à propos de cette affaire:" Nous sommes avant la Coupe du monde en Russie, Didier a donné son accord à l'émission 'Au Tableau' sur C8 pour répondre aux questions des enfants. Jusqu'au jour où il a vent par son énorme réseau d'informateurs que Jamel Debbouze dans l'émission précédente a fait un petit clin d’œil sympa pour dire 'Didier, ce serait bien de prendre Karim'. Mais pour lui, c'était déjà trop".

"Tu as vu ce que Jamel a dit, on annule tout !", aurait même ajouté Deschamps à l'attaché de presse.