Didier Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France championne du monde, a sans surprise été élu Entraîneur français de l'année par le magazine France Football. Il a été désigné par un jury constitué d'anciens lauréats et du rédacteur en chef de France Football, qui organise également le Ballon d'Or.

Deschamps, 50 ans, succède à Zinédine Zidane, lauréat en 2016 et 2017, et soulève le trophée pour la troisième fois après 2003 et 2010, alors qu'il entraînait respectivement l'AS Monaco et l'Olympique de Marseille. Il avait déjà été récompensé par la FIFA du titre d'Entraîneur de l'année en septembre.

Le prix de Joueur français de l'année, décerné par le magazine, avait été attribué fin décembre à Kylian Mbappé.