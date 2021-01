On le pensait grillé. Mais comme un phénix, il renaît de ses cendres après chacune... de ses frasques ! Malgré une relation plus que tendue avec les fans, Didier Lamkel Zé est de retour dans le noyau A anversois. Une surprise lorsque l'on sait qu'il était apparu en t-shirt du RSCA au complexe sportif du matricule 1. Une évidence lorsque l'on connaît son talent. Un moment annoncé du côté du Panathinaikos, le Camerounais de 24 ans est toujours-là.

L'attaquant n'a donc pas réussi à forcer un départ. Ce n'est pas faute d'avoir essayé. Sur les réseaux sociaux, le joueur que l'on dit ingérable avait posé avec le maillot grec sur les épaules. Mais nous sommes le 18 janvier et Lamkel Zé est toujours-là. Ce retour en équipe première s'accompagne de nouvelle restriction selon le club. "Le joueur s’est excusé auprès du groupe et n’est plus autorisé à s’exprimer sur les réseaux sociaux. Il sera également encadré de manière intensive par un employé du club. Le fait que Didier s’entraîne ne garantit pas qu’il (re) jouera avec l’équipe première. Il devra saisir sa chance auprès du nouveau staff technique. Et ce sera sans aucun doute, sa toute dernière chance."

Le club veut donc tenter de lui offrir une ultime chance. Les supporters feront-ils preuve de la même clémence? Rien n'est moins sûr. Dans un communiqué, le club a tenté de raisonner les suiveurs du Bosuil. "Nous comprenons les émotions des supporters. Ces émotions sont compréhensibles et justes. Nous les partageons en tant que club." Tout en précisant que le Great Old n'accepte pas que les entraînements soient interrompus. Ce que les supporters avaient fait pour montrer leur mécontentement.

Le joueur devra également se refaire accepter par ses coéquipiers. Chose qui ne semble pas aisé non plus lorsque l'on observe leur réaction de vendredi suite à ses excuses.

Ce qui est certain, c'est qu'un retour au premier plan serait bénéfique à toutes les parties. Le joueur qui obtiendrait un transfert et le club qui toucherait une plus belle indemnité de transfert. Réponse sur le terrain dans les semaines à venir.