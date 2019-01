Alors que les enquêteurs s'interrogent sur la licence du pilote de l'avion transportant le footballeur italo-argentin Emiliano Sala, disparu lundi soir entre Nantes et Cardiff, les proches de l'attaquant réclament la reprise des recherches pour retrouver les deux hommes.



"S'il vous plaît, n'arrêtez pas les recherches", a déclaré la soeur de l'attaquant, Romina Sala, aux médias britanniques à Cardiff.

Le père du joueur, Horacio Sala, a lancé un appel similaire depuis l'Argentine: "La seule chose que je demande, a-t-il déclaré à la presse, c'est qu'ils continuent à chercher. Il ne peut pas avoir disparu comme ça".

Une pétition réclamant la reprise des recherches pour retrouver Emiliano Sala et le pilote a été lancée en ligne par le FC Nantes et ses supporteurs, rassemblant vendredi à la mi-journée plus de 54.000 signatures. De nombreux joueurs de football de par le monde ont aussi lancé des messages appelant à reprendre les recherches, à l'instar de la star argentine du FC Barcelone Lionel Messi

Tandis que les circonstances de la disparition de l'appareil restent mystérieuses, la police de Guernesey a mis fin aux recherches jeudi après-midi, jugeant "infimes" les chances de retrouver vivants le footballeur et son pilote.

Un moment de recueillement sera observé lors des matches de Premier League la semaine prochaine. En France, un tel hommage n'est pas prévu pour le moment. "Nous respectons la volonté des parents, des proches d'Emiliano Sala qui pour l'instant ne souhaitent pas avoir de minute de recueillement. Donc nous verrons plus tard", a expliqué Nathalie Boy de la Tour, la présidente de la Ligue (LFP) de football française, sur RMC.