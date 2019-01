Le transfert d'Emiliano Sala a tourné au drame: l'attaquant italo-argentin a disparu à bord d'un avion de tourisme parti de Nantes en direction de Cardiff, lundi soir, à une vingtaine de kilomètres au nord de l'île de Guernesey.

Le club de Nantes, que Sala venait de quitter pour s'engager avec Cardiff, a annulé l'entraînement mardi matin à la Jonelière où les joueurs, arrivés à 08h15 pour le petit déjeuner, ont appris la nouvelle. Le match de Coupe de France prévu à l'Entente Sannois-Saint-Gratien (National), mercredi soir, a été reporté.

L'alerte sur la disparition de l'avion dans lequel se trouvait Sala a été donnée vers 20h20, heure anglaise, lundi soir. Le contrôle aérien de Jersey, a signalé qu'un petit appareil de tourisme monomoteur Piper PA-46 Malibu avait disparu des radars, avec à son bord deux personnes dont l'identité n'était pas précisée.

Des sources policières françaises ont confirmé qu'Emiliano Sala était à bord de l'appareil. Selon une source proche du dossier, l'avion transportait deux passagers en plus du pilote.

Des recherches en mer et aériennes ont été immédiatement déclenchées mais interrompues quelques heures plus tard sans qu'aucune trace de l'appareil n'ait été détectée, en raison du vent qui se renforçait, d'une mer trop agitée et d'une mauvaise visibilité.

Elles ont repris mardi matin à 09H00, toujours sous la direction des gardes-côtes de Guernesey, avec des moyens britanniques et français: deux avions, deux hélicoptères et un bateau de sauvetage.

L'avant-centre de 28 ans, auteur de 12 buts sur la première moitié de saison en Ligue 1, venait d'être transféré du FC Nantes à Cardiff pour une somme record pour le club gallois, estimée par la presse à 17 millions d'euros.

Sala avait été formé à Bordeaux, qu'il avait rejoint à l'adolescence par le biais de Proyecto Crecer, l'école de football fondée par les Girondins en Argentine, dans la province de Cordoba.

Prêté à différents clubs (Orléans, Niort, Caen), il avait enchaîné les buts mais sans parvenir à s'imposer à Bordeaux et avait fini par signer à Nantes en 2015 pour un million d'euros.

Avec les Canaris, il était enfin parvenu à faire oublier ses allures un peu gauches et sa technique rudimentaire grâce à un réalisme précieux qui avait attiré l'oeil de clubs plus huppés.

Après avoir vu s'évanouir la possibilité d'un transfert en Turquie à Galatasaray cet été, il avait finalement obtenu un bon de sortie au mercato d'hiver, au grand dam de l'entraîneur Vahid Halilhodzic, ancien grand avant-centre de Nantes des années 1980, avec qui il avait lié une relation forte.





"Très attachant, très travailleur"

"C'est un garçon très attachant, très travailleur", répétait à l'envi le coach franco-bosnien à son sujet

Au pays de Galles, Sala s'était engagé pour trois ans et demi avec son nouveau club, 18e et relégable en Premier League, qu'il devait aider dans sa lutte pour le maintien.

"Je suis très heureux d'être ici. Cela me fait très plaisir et j'ai hâte de commencer à m'entraîner, de rencontrer mes nouveaux coéquipiers et de me mettre au travail", avait-il déclaré lors de sa signature samedi.

Lundi, il était revenu à la Jonelière, le centre d'entraînement du FC Nantes, prendre ses dernières affaires. Le compte Twitter du club avait publié une photo du joueur entouré de ses ex-coéquipiers, souriant comme toujours.

La Premier League avait déjà été endeuillée cette saison par une autre catastrophe aérienne: le crash d'un hélicoptère transportant le président du club de Leicester, Vichai Srivaddhanaprabha.

Le 27 octobre, le milliardaire thaïlandais, ainsi que quatre autres personnes, avait perdu la vie quand l'hélicoptère les transportant s'était écrasé aux abords du King Power Stadium, après une rencontre contre West Ham en championnat.





Les recherches de l'avion ont été suspendues

La police de Guernesey a annoncé mardi sur le coup de 18h l'arrêt provisoire des recherches de l'avion de tourisme disparu dans lequel se trouvait l'attaquant italo-argentin Emiliano Sala. "Le plan actuel est de les reprendre mercredi au lever du soleil", a tweeté la police de l'île anglo-normande. "Au cours des 15 heures de recherches, lors desquelles de nombreux moyens aériens et maritimes ont été déployés, autant par la France que la Grande-Bretagne, un certain nombre d'objets flottants ont été repérés. Cependant, nous n'avons pas été en mesure de confirmer si l'un d'eux provenait de l'appareil en question", a tweeté la police de Guernesey.

"Nous n'avons trouvé aucun signe de vie des personnes à bord. Leurs chances de survie sont, à ce stade, malheureusement minces."

Le FC Nantes voit son match de Coupe de France reporté

Mercredi, le FC Nantes devait affronter l'Entente Sannois Saint-Gratien (D3) en seizièmes de finale de la Coupe de France du football. Son ancien attaquant Emiliano Sala étant porté disparu, la Fédération française de football a décidé de reporter le match à dimanche (16h30). "Par conséquent, la réception de l'AS Saint-Etienne en Ligue 1 a été reprogrammée au mercredi 30 janvier à 21h", a précisé le club français.

