Le transfert d'Emiliano Sala a tourné au drame: l'attaquant italo-argentin a disparu à bord d'un avion de tourisme parti de Nantes en direction de Cardiff, lundi soir, à une vingtaine de kilomètres au nord de l'île de Guernesey.

Le club de Nantes, que Sala venait de quitter pour s'engager avec Cardiff, a annulé l'entraînement mardi matin à la Jonelière où les joueurs, arrivés à 08h15 pour le petit déjeuner, ont appris la nouvelle. Le match de Coupe de France prévu à l'Entente Sannois-Saint-Gratien (National), mercredi soir, a été reporté.

L'alerte sur la disparition de l'avion dans lequel se trouvait Sala a été donnée vers 20h20, heure anglaise, lundi soir. Le contrôle aérien de Jersey, a signalé qu'un petit appareil de tourisme monomoteur Piper PA-46 Malibu avait disparu des radars, avec à son bord deux personnes dont l'identité n'était pas précisée.

Des sources policières françaises ont confirmé qu'Emiliano Sala était à bord de l'appareil. Selon une source proche du dossier, l'avion transportait deux passagers en plus du pilote.

Des recherches en mer et aériennes ont été immédiatement déclenchées mais interrompues quelques heures plus tard sans qu'aucune trace de l'appareil n'ait été détectée, en raison du vent qui se renforçait, d'une mer trop agitée et d'une mauvaise visibilité.

Elles ont repris mardi matin à 09H00, toujours sous la direction des gardes-côtes de Guernesey, avec des moyens britanniques et français: deux avions, deux hélicoptères et un bateau de sauvetage.

L'avant-centre de 28 ans, auteur de 12 buts sur la première moitié de saison en Ligue 1, venait d'être transféré du FC Nantes à Cardiff pour une somme record pour le club gallois, estimée par la presse à 17 millions d'euros.

Sala avait été formé à Bordeaux, qu'il avait rejoint à l'adolescence par le biais de Proyecto Crecer, l'école de football fondée par les Girondins en Argentine, dans la province de Cordoba.

Prêté à différents clubs (Orléans, Niort, Caen), il avait enchaîné les buts mais sans parvenir à s'imposer à Bordeaux et avait fini par signer à Nantes en 2015 pour un million d'euros.

Avec les Canaris, il était enfin parvenu à faire oublier ses allures un peu gauches et sa technique rudimentaire grâce à un réalisme précieux qui avait attiré l'oeil de clubs plus huppés.

Après avoir vu s'évanouir la possibilité d'un transfert en Turquie à Galatasaray cet été, il avait finalement obtenu un bon de sortie au mercato d'hiver, au grand dam de l'entraîneur Vahid Halilhodzic, ancien grand avant-centre de Nantes des années 1980, avec qui il avait lié une relation forte.





"Très attachant, très travailleur"

"C'est un garçon très attachant, très travailleur", répétait à l'envi le coach franco-bosnien à son sujet

Au pays de Galles, Sala s'était engagé pour trois ans et demi avec son nouveau club, 18e et relégable en Premier League, qu'il devait aider dans sa lutte pour le maintien.

"Je suis très heureux d'être ici. Cela me fait très plaisir et j'ai hâte de commencer à m'entraîner, de rencontrer mes nouveaux coéquipiers et de me mettre au travail", avait-il déclaré lors de sa signature samedi.

Lundi, il était revenu à la Jonelière, le centre d'entraînement du FC Nantes, prendre ses dernières affaires. Le compte Twitter du club avait publié une photo du joueur entouré de ses ex-coéquipiers, souriant comme toujours.

La Premier League avait déjà été endeuillée cette saison par une autre catastrophe aérienne: le crash d'un hélicoptère transportant le président du club de Leicester, Vichai Srivaddhanaprabha.

Le 27 octobre, le milliardaire thaïlandais, ainsi que quatre autres personnes, avait perdu la vie quand l'hélicoptère les transportant s'était écrasé aux abords du King Power Stadium, après une rencontre contre West Ham en championnat.





Les supporters de Cardiff espèrent un miracle

Le club de Cardiff retient son souffle: les supporters, sous le choc, priaient mardi pour la survie de leur nouvel attaquant Emiliano Sala, disparu dans un avion survolant la Manche, et sur lequel ils fondaient leurs espoirs de se maintenir en Premier League.

Accusant le coup, des supporters se sont rassemblés sur le parking jouxtant le Cardiff City Stadium, y déposant des jonquilles - un des emblèmes du pays de Galles - et des écharpes aux couleurs bleu et blanc de leur club de football.

"Un nouveau transfert peut apporter tellement de joie. C'est ce que nous ressentions à propos de Sala", confie à l'AFP Josh Thomas, 24 ans, traduisant la pensée de beaucoup d'autres supporters, tous remplis d'espoir après l'annonce de l'arrivée chez le 18e du championnat anglais de celui qui a signé 12 buts sur la première moitié de saison en championnat de France avec Nantes.

"Il était non seulement notre transfert record (17 millions d'euros selon la presse, NDLR) mais aussi celui qui allait retourner la situation et marquer les buts nous permettant de nous maintenir (en première division). Il allait être celui que les fans allaient adorer, dont moi. Mais tant de choses ont changé en quelques heures", regrette-t-il.

"Espérer la meilleure issue possible"

Sala, 28 ans, devait rejoindre lundi soir Cardiff, mais l'appareil dans lequel il a pris place, un monomoteur, a disparu des radars à une vingtaine de kilomètres au nord de l'île de Guernesey, après être parti de Nantes.

"Le voir (figurer) parmi les trois meilleurs buteurs en France était la preuve du talent de ce joueur et de ce qu'il allait apporter au club", poursuit le jeune supporter. "Tout ce que nous pouvons faire, c'est espérer la meilleure issue possible, que Sala et le pilote aillent bien tous les deux et qu'ils soient tous deux retrouvés".

Mardi en fin d'après-midi, la police de l'île de Guernesey a indiqué que les opérations de recherche de l'avion de tourisme avaient été interrompues pour la nuit et qu'elles reprendraient au lever du soleil. Elle a estimé que les chances de survie du joueur et de son pilote étaient "minces" en cas d'amerrissage.

Emiliano Sala devait participer mardi à son premier entraînement sous ses nouvelles couleurs. Mais ce dernier a finalement été annulé par la direction du club, "les pensées de l'équipe, du management et de tout le club étant tournées vers Emiliano et le pilote" de l'avion, a déclaré le directeur général de Cardiff, Ken Choo, dans un communiqué.

"Difficile de réaliser"

"Notre propriétaire, Tan Sri Vincent Tan, et notre président, Mehmet Dalman, sont bouleversés par la situation", a-t-il poursuivi. "Nous continuons de prier pour recevoir des nouvelles positives", a-t-il ajouté, remerciant "les fans et toute la famille footballistique pour leur soutien en ces moments difficiles".

C'est la deuxième fois en quelques mois que Cardiff est touché de près ou de loin par une catastrophe aérienne. C'était le premier club à affronter Leicester City après le crash d'un hélicoptère transportant le président du club anglais, Vichai Srivaddhanaprabha, et quatre autres personnes en octobre. Tous les passagers étaient décédés.

Keith Morgan, président de l'association de supporters de Cardiff, club qu'il soutient depuis 50 ans, s'est dit très attristé.

"Comme avec toute tragédie, il est difficile de réaliser. Evidemment, nous espérons toujours que cela ne soit pas confirmé mais quand ou si cela l'est, nous contacterons Nantes pour leur offrir notre aide", a-t-il déclaré à l'AFP.

Selon lui, "les fans ont déjà pris contact (...) pour offrir leur sympathie à Cardiff City".





Les recherches de l'avion ont été suspendues

La police de Guernesey a annoncé mardi sur le coup de 18h l'arrêt provisoire des recherches de l'avion de tourisme disparu dans lequel se trouvait l'attaquant italo-argentin Emiliano Sala. "Le plan actuel est de les reprendre mercredi au lever du soleil", a tweeté la police de l'île anglo-normande. "Au cours des 15 heures de recherches, lors desquelles de nombreux moyens aériens et maritimes ont été déployés, autant par la France que la Grande-Bretagne, un certain nombre d'objets flottants ont été repérés. Cependant, nous n'avons pas été en mesure de confirmer si l'un d'eux provenait de l'appareil en question", a tweeté la police de Guernesey.

"Nous n'avons trouvé aucun signe de vie des personnes à bord. Leurs chances de survie sont, à ce stade, malheureusement minces."

Le FC Nantes voit son match de Coupe de France reporté

Mercredi, le FC Nantes devait affronter l'Entente Sannois Saint-Gratien (D3) en seizièmes de finale de la Coupe de France du football. Son ancien attaquant Emiliano Sala étant porté disparu, la Fédération française de football a décidé de reporter le match à dimanche (16h30). "Par conséquent, la réception de l'AS Saint-Etienne en Ligue 1 a été reprogrammée au mercredi 30 janvier à 21h", a précisé le club français.

