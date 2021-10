Via les options sport, les abonnés VOO à la télévision numérique peuvent notamment profiter chaque week-end du meilleur des 5 grands championnats européens (la Premier League via VOOsport World ; la Liga, la Serie A et la Bundesliga via Eleven). Mais l’offre de l’opérateur belge ne se limite pas au ballon rond, d’autres disciplines sont aussi proposées, comme le tennis, le basket, le hockey, le golf, le foot US, etc.

Nouveauté cette saison, VOO permet d’accéder à certains de ses directs sportifs via la chaîne Divertissez-VOO, disponible gratuitement (canal 36 du décodeur) pour tous ses abonnés à la télé numérique. C’est notamment désormais le cas de chaque match qui inaugure la journée de Premier League. Et la programmation anglaise fait bien les choses puisque ce samedi c’est un alléchant Manchester United - Everton (à 13 h 30) qui est proposé, alors que la 6e journée avait permis la diffusion de Chelsea- City, le week-end dernier…

"Parmi nos abonnés, beaucoup n’ont pas nécessairement activé les options", explique Jean-François Remy, rédacteur en chef de VOO Sport. "Le but de Divertissez-VOO est de leur offrir du contenu exclusif et de montrer grâce à cette chaîne une série de produits qui peuvent les intéresser. Tout le monde est gagnant. Grâce à cela, le client restera chez VOO, et, s’il a envie d’aller plus loin, il activera peut-être son option sport en ayant pu vérifier qu’il y a quand même de beaux matchs en Angleterre. Nous avons eu très vite l’envie d’offrir le premier match du week-end de Premier League sur Divertissez-VOO. Mais il y a aussi du tennis, le golf, le hockey…"



Des directs sportifs, donc, sont programmés sur le canal 36, comme, en octobre, outre les matchs de D1 anglaise, le retour de la Pro League de hockey, des affiches de la betFIRST BNXT League de basket… Mais pas que, puisque la rédaction de VOO a aussi lancé deux nouvelles émissions…

"Nous avions l’envie d’humaniser tout ça via deux émissions de fond", souligne Jean-François Remy. "Nous avions lancé lors de la crise-Covid VOOzOOm sur Internet où l’on préfaçait la Premier League, qui a toujours été notre cheval de bataille. On a décliné ce concept en télé avec PL Club, un format d’une demi-heure qui est diffusé tous les jeudis soir (20 h) sur Divertissez-VOO. Nous mettons le championnat anglais à l’épreuve des faits en présentant les grosses affiches du week-end, en utilisant des datas, des stats (via Vision du jeu), des constats. Le but n’est pas de prédire l’avenir dans une boule de cristal mais de décrypter les enjeux en s’appuyant sur des faits, en partageant notre passion pour le foot d’outre-Manche. Avec Serge Radermacher à la présentation, un Premier League addict…"



Et le mercredi (20 h), c’est une émission multisports d’une heure, VOO SportClub, destinée à mettre en valeur le reste de l’offre sportive de l’opérateur, comme le tennis, le golf, le hockey, le volley, le basket…

"Nous voulions aussi aller à la rencontre des sportifs, leur donner la parole, faire partager leur amour du sport, leur passion", explique Jean-François Remy. "L’émission, présentée par Philippe Danloy et Baptiste Reginster, se décline en deux temps ; un partie magazine centrée sur ce qui s’est passé ou sera à voir sur VOOsport World, puis, une rencontre. Nous avons déjà reçu Jean-Michel Saive ou Ann Wauters, par exemple… Divertissez-VOO se veut une vitrine du sport belge, et pas que le foot. Le ballon rond reste et restera un produit important pour notre chaîne. Mais notre mission est aussi de faire découvrir d’autres disciplines, d’autres héros, d’autres passionnés. Parfois méconnus. Car notre offre va au-delà du foot…"







Les rendez-vous d’octobre sur la chaîne Divertissez-VOO (canal 36), gratuite pour tous les abonnés VOO à la télévision numérique.