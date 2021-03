A cinq journées de la fin de la phase classique, bien malin qui peut d'ores et déjà citer le nom des quatre équipes qui participeront aux Playoffs 1.

Il y a dix équipes qui se tiennent en neuf unités. Même La Gantoise, qui compte 9 unités (et un match) de moins qu'Ostende et Genk, tous deux à égalité aux 3e et 4e places, peut encore rêver du top 4.

Nous considérons donc que Courtrai et Eupen, qui pointent à dix points du top 4, ont des chances bien plus maigres de participer à la grande messe du football belge que sont les Playoffs 1.

Mais parmi les différents concurrents aux quatre places qualificatives, qui a le plus de chance d'en être ? Quelle équipe a le calendrier le plus aisé ? Faisons le point.



(...)