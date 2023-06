L'an dernier, Danny Ost et Stéphane Demol préfaçaient le derby bruxellois: "Je n'ai jamais reçu de vraie proposition du RSCA"

À lire aussi

"Le monsieur en mauve peut rentrer, le monsieur en jaune pas."

Supporter d'Anderlecht, le gardien du Château de Beersel charrie Danny Ost (62 ans), joueur emblématique de l'Union en Promotion, D3 et D2 pendant 25 ans, quand il s'amène avec son ami et ex-Anderlechtois Stéphane Demol (56 ans dont 8 ans à Anderlecht), à quelques jours du derby bruxellois. Les deux hommes ont bonne mine. Demol, qui a perdu 12 kilos, enfile même sans difficulté un ancien maillot taille M. "C'est le maillot de ma première année dans le noyau en 1984-1985, le premier de mes trois titres en pro avec le RSCA", se souvient-il.

Ost, qui nous accueille à sa brasserie à Beersel, enchaîne : "On est amis depuis cette saison-là. On s'est connus au Carnaval de Halle. À cet âge, on se prenait encore pour les rois, Steph."

L’union champion ?

Ost : "Tu connais la cote de l'Union avant la saison ? 500 contre 1."

Demol : "On a un diplôme d'entraîneur, Danny. On ne peut pas parier."

Ost : "Je ne joue pas pour de l'argent, mais c'est pour te dire à quel point on est en train d'écrire un conte de fée."

Demol : "Union - Anderlecht 0-1 et Anderlecht - Bruges 2-1 : tout est à refaire. Vous méritez le titre, Danny. Mais je crains que ce ne soit Bruges qui l'emporte. Les Blauw en Zwart ont le meilleur gardien, la meilleure défense, le meilleur entrejeu et la meilleure attaque. Un, Bruges. Deux, l'Union. Trois, Anderlecht, qui n'est pas assez régulier."

Ost : "Je ne sais pas, Steph. Mais, moi, je crois au miracle. Parce qu'on joue contre des adversaires qui laissent des espaces. On ne demande pas mieux. Nos deux victoires sur Anderlecht ne sont pas le fruit du hasard. Et de plus en plus je suis sidéré par la qualité de nos transferts. Tous des gars inconnus ou sur une voie de garage. Burgess, Kandouss, Teuma, Nielsen, Vanzeir, Undav, que j'avais même critiqué au début. Incroyable."

Demol : "Ils me semblent physiquement plus forts que les autres. Ils ont commencé les entraînements une semaine ou deux avant le reste. Et ils tiennent le coup."

Ost : "C'est peut-être une stratégie de Bruges et d'Anderlecht d'être en pleine forme en fin de championnat."

Demol : "En tout cas, vous avez un meilleur état d'esprit. On devrait envoyer quelques joueurs d'Anderlecht chez vous pendant trois ou quatre mois. Ils croient qu'ils y sont parce qu'ils ont signé à Anderlecht. Il ne suffit pas de savoir jongler 1 000 fois. C'est au Cirque Bouglione qu'il faut pouvoir faire ça."

Ost : "Avec la mentalité des joueurs de l'Union, le PSG aurait déjà gagné la Ligue des champions plus d'une fois."

Demol : "Ça me fait penser à un joueur génial mais taré qu'Anderlecht avait transféré du Beerschot : Dirk Goossens. Il savait tout faire avec ses pieds. Lozano lui lançait même des canettes de coca sur la rue en face du Château du Lac à Genval, où nous allions en mise au vert, et il faisait des rétros. Mais il faut aussi avoir la tête sur les épaules pour réussir."

Le Parc Duden

Demol : "Le Parc Duden ? En 2000-2001, j'allais souvent voir l'Union en D2 parce que j'étais coach de Turnhout. Il y avait du monde, hein ! Et quand j'osais faire une remarque dans la tribune, les vieux se retournaient et me remettaient à ma place. Hélas !, la majorité d'entre eux sont décédés."

Ost : "Est-ce que le nouveau stade aura le même charme ? C'est ce que la direction promet."

Demol : "Si les résultats suivent, le public ira aussi au nouveau stade. Je ne dis pas que l'Union sera premier chaque année, mais il faut que ça devienne un club stable, qui joue l'Europe un an sur deux. Le Parc Duden est magnifique, Danny, mais on est 2022. Il faut évoluer."

Ost : "Je sais, Steph ! Mais tu n'imagines pas le mal que cela me fera. J'ai la chair de poule en parlant de ça. Je connais chaque arbre du Parc Duden ! J'espère en tout cas que dans le nouveau stade le kop restera dans la longueur du terrain et qu'on ne va pas le mettre derrière un des buts. Malines fait la même chose et il y a une ambiance semblable."

Demol : "À Anderlecht, c'était également ainsi jusqu'en 1986. La tribune 3 a été abattue avant notre premier test match contre Bruges (NdlR : 1-1, 2-2 au retour, avec un but décisif de Demol)."

Ost : "Tu sais que 90 % des supporters d'Anderlecht sont pour nous quand on joue contre une autre équipe qu'Anderlecht ? Pour nous, de vrais Brusseleirs, qui sont de moins en moins nombreux, ce serait magnifique si le RWDM montait aussi."

Demol : "En effet. Anderlecht a été trop longtemps seul en D1. Les joueurs qui ne perçaient pas à Anderlecht, on les envoyait à l’Union. Comme Ceuppens et Electeur dans les années ‘80."

Leur avenir

Ost : "J'ai coaché beaucoup de clubs - ma montée en Division 1 avec Eupen en 2010 était mon plus grand succès -, mais, bizarrement, je n'ai jamais coaché le club de mon cœur. Il y a quatre ans, j'ai pourtant parlé avec Lukas Elsner qui cherchait un T2, mais cela ne s'est pas fait."

Demol : "Moi, un jour, Jean Kindermans (le directeur de l'école des jeunes d'Anderlecht) m'a demandé si cela m'intéresserait de devenir coach à Neerpede. Mais j'étais T1 quelque part. Je n'ai jamais reçu de vraie proposition. Et un poste de T2 ne m'intéresse plus, sauf si le Real Madrid me le demande. Je l'ai été deux fois : une fois à la demande de Lucien d'Onofrio au Standard, où j'étais le T2 le mieux payé de Belgique. Et une fois à la demande de René Vandereycken en équipe nationale. C'était grâce à René que j'avais eu mon transfert à Bologne. Les quatre années précédentes, j'avais chaque fois signé pour un an. Je dois être le seul joueur de l'histoire d'Anderlecht à avoir fait ça. Constant Vanden Stock n'y comprenait rien."

Ost : "Je ne crois pas que je serai encore coach. Par contre, j'ai trouvé un nouveau défi. Je n'aime pas le mot 'agent', mais je cherche des talents, surtout en Argentine, avec un ami. J'y retourne une seconde fois en juin. Ma première visite était incroyable. J'ai visité tous les clubs - j'ai assisté à River Plate - Boca devant plus de 70 000 personnes - et je vois un potentiel énorme dans ce pays."

Demol : "Moi aussi, j'ai une annonce à faire : après quatre ans sans avoir coaché, j'ai décidé de redevenir T1. J'ai habité dans le sud de la France et j'ai refusé plusieurs clubs pour des raisons familiales. Maintenant, je suis de retour en Belgique et je suis bien parti pour signer quelque part, mais je ne peux pas citer de club. Je sens que c'est le bon moment, je suis très motivé. Et je ferai aussi du travail de consultant pour la télé."

Ost : "Tu as toutes les qualités pour réussir comme coach, Steph!"

"Hoedt ou Peruzovic ? Vous voulez des claques de Luka ?"

Quand on demande à Demol s'il préfère Hoedt ou Luka Peruzovic, son ex-coéquipier en défense, il prend son téléphone. "Vous osez demander ça ? Attendez, je vais appeler Luka. Il n'habite pas loin d'ici. Si je lui répète la question, il est là dans cinq minutes pour vous donner des claques. Anderlecht n'a qu'un bon défenseur : Debast. Mais il est blessé. Gomez ? Offensivement, il est bon, oui. Mais défensivement ? Magallan ? Je n'ai jamais compris pourquoi l'Ajax l'a acheté. Murillo ? Il a sa place à Anderlecht. Dans l'équipe actuelle, hein. Pas dans celle de notre époque."

Ost : "Je vais être sévère avec Kompany. Ce n'est pas parce qu'on a été un top joueur qu'on devient un grand entraîneur en un clin d'œil."

Demol : "C'est un travailleur, mais il lui a fallu du temps pour comprendre qu'il fallait de la stabilité dans son équipe. L'Union a joué pendant toute la saison avec la même équipe."

Pourquoi le RSCA a loupé la finale de la C1 en 1986

Demol a un regret : ne pas avoir joué la finale de la C1, ancêtre de la Ligue des champions. En 1986, après le 1-0 à domicile en demi-finale contre le Steaua Bucarest (avec le papa de Stoica), la finale était très proche. Demol : "Je n'ai jamais raconté cette histoire. Vu qu'on devait défendre un bonus d'un but au match retour et qu'on avait éliminé le grand Bayern Munich avec une bonne organisation défensive à l'extérieur, notre coach Haan devait mettre Lozano, Vercauteren ou Vandenbergh sur le banc à Bucarest. Il avait testé un système sans Vandenbergh au Beerschot, mais on avait perdu 2-0. Dirk Goossens nous en avait fait voir de toutes les couleurs. À la théorie, à trois heures du match en Roumanie, les trois étaient dans l'équipe et la victime était… Demol. Vandereycken et Olsen ont demandé à Haan pourquoi je ne jouais pas et pourquoi il optait pour une équipe offensive. Il n'a pas su répondre. Après trois minutes, c'était 1-0 via le redoutable Lacatus. On a finalement perdu 3-0. Je ne dis pas qu'on aurait gagné avec moi, mais cela aurait été plus logique que je joue. Ce n'est que par après que j'ai entendu que Constant Vanden Stock a dit à Haan que Vandenbergh devait jouer. Sinon, Erwin ne signerait pas de nouveau contrat."

Ost : "Tu sais que quelques mois plus tard on a joué un match amical au Parc Duden contre le Steaua, vainqueur de la C1 ? (Il sort son smartphone) Voici Lacatus avec moi et l'arbitre Javaux avant le coup d'envoi."