Quelques entraînements et puis s'en va? Musonda est porté disparu à Zulte Waregem

La carrière de Charly Musonda reste une énigme. Enfant star au RSCA, le milieu avait choisi de partir vers Chelsea alors qu'il avait seulement 16 ans. Près de dix ans plus tard, le milieu est toujours sans club.

"Une grande opportunité"

Pourtant, une lueur d'espoir était réapparue le 15 juin dernier. Zulte Waregem avait accepté que le joueur s'entraîne avec le groupe pour se tester. Mentalement comme physiquement. Une photo avait même été postée où l'on voyait le joueur avec le maillot du Essevee. L'occasion de voir ce qu'il avait encore dans le ventre avant un éventuel contrat s'il répondait aux attentes. Un mois plus tard, on ne peut pas vraiment dire que ce test a été concluant. Ni qu'il débouchera sur une signature pour l'ancien diablotin.

Pire, le joueur est même porté disparu depuis plusieurs semaines. Mbaye Leye avait lui-même contacté l'entourage du joueur pour lui proposer de venir s'entraîner avec son groupe. Le nouveau coach de Zulte se montrait cependant prudent. "Il faudra voir si cela se conclura par un contrat", avait déclaré le Sénégalais après la première séance du milieu offensif de 25 ans. "Charly est libre de tout contrat. Pour un club comme Zulte Waregem, cela pourrait être une grande opportunité. Je me suis renseigné: en tant que joueur libre, il peut participer à des matchs d'entraînement."

Une blessure? Quelle blessure !

Lors des deux premiers matchs amicaux, aucune trace de Musonda. Que ce soit sur le terrain ou en tribune. En réalité, le joueur ne s'est plus présenté aux entraînements depuis quelques jours. Vu son passif, une rumeur annonce que l'ancien blues aurait rechuté. "Cette information est fausse", balaye rapidement Mbaye Leye. "Il n'a jamais été question d'une blessure. Charly m'a fait savoir qu'il avait dû arrêter les entraînements pour raisons privées. Je m'attends à le revoir ici la semaine prochaine."

Près de 14 jours après ces déclarations, le joueur est toujours porté disparu. Het Laatste Nieuws annonce que les joueurs de Zulte ont expliqué en coulisse que les séances d'entraînements étaient un peu trop rudes pour Musonda.

Ce lundi, Eddy Cordier, le patron du Essevee, a donné un peu plus d'informations. "Je ne sais pas quand Musonda sera de retour à l'entraînement. Reviendra-t-il tout court? Aucune idée", a-t-il lancé. Le début d'un malaise? "Je ne suis pas inquiet de cette situation", a-t-il poursuit. "Allons-nous débrancher la prise nous même? Il faudrait déjà que cette prise ait été branchée."

Leye est en contact avec l'entourage de Musonda

Eddy Cordier reste donc très calme face à cette situation particulière. La porte n'est en tout cas toujours pas fermée. Dans un sens comme dans l'autre."Pour moi, il me suffit de savoir que Mbaye Leye est toujours en contact avec Charly et son père qui gère ses intérêts. Actuellement, le plus important est de continuer avec notre groupe actuel pour le début du championnat", a-t-il expliqué pour nos confrères.

Outre cet éventuel transfert, Zulte Waregem a déjà recruté six joueurs Nicolas Rommens, Stan Braem, l'Ukrainien Oleksandr Drambaiev, l'Espagnol Borja Lopez, le Malien Mamadou Sangaré et le Tanzanien Novatus Miroshi. Pour le moment, l'alchimie entre les nouveaux et les anciens est très positive. En témoignent les quatre victoires face à des équipes de seconde zone et le match nul contre Charleroi. Même si cela reste des matchs de préparation, il n'y a donc pas de quoi s'affoler pour Mbaye Leye et Zulte. Charly Musonda Jr ou pas.