Amicaux: Genk et Eupen battus, une victoire pour Malines

Les Néerlandais ont largement pris les devants par Daryl van Mieghem (12e, 1-0), Ibrahim El Kadiri (41e, 2-0) et Walid Ould Chikh (54e, 3-0). Les Limbourgeois ont quand même allégé l'addition par Carlos Cuesta (79e, 3-1) et Andras Nemeth (90e+2, 3-2). Alors que la marque était de 0-0 à la mi-temps, Eupen, de son côté, a craqué après le repos face à Kaiserslautern. Mike Wunderlich (60e, 1-0) et Lex Tyger Lobinger (64e, 68e) ont transposé au marquoir la supériorité du club allemand de D3. Après que Lorenzo Offermann a marqué pour les Pandas (81e, 3-1), Kenny prince Redondo a gonflé le score pour Kaiserslautern (89e, 4-1).

Après deux défaites contre Courtrai et l'Antwerp, le FC Malines a décroché un premier succès dans sa campagne de préparation: 1-0 face à Maccabi Haifa. L'unique but a été inscrit par Rob Schoofs dans les arrêts de jeu (90e+4).

A Oudenburg, Ostende a remporté 3-1 le duel entre clubs de D1 belge contre Zulte Waregem. Les Kustboys ont mené 3-0 grâce à Fanos Katelaris (30e, 1-0), Mickaël Biron. (48e, 85e) et l'Essevee a réduit son retard par Dylan Demuynck sur coup franc (86e, 3-1).