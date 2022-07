Amicaux d’avant-saison à huis clos ? Le sens de la fête s’évapore

De plus en plus de grands clubs préfèrent organiser leurs matchs de préparation à huis clos. Et tant pis pour la proximité.

Juin 2016 : à quatre jours d’intervalle, les trois clubs les plus titrés du pays disputent tous un amical d’avant-saison sur le terrain d’un "petit" club, parfois voisin. Tilleur (D3 amateurs), pour le Standard ; Audenarde (D1 amateurs) pour Anderlecht et Torhout (D2 amateurs) pour Bruges. Un stade complet ou presque et de beaux souvenirs : c’est la fête au village. Six ans plus tard, la pratique s’estompe de plus en plus. Si certains clubs, comme Genk ou Gand, gardent la tradition intacte, pour d’autres membres du G5, se déplacer dans les environs ou la région n’est plus vu comme une nécessité.

Pire, pour leurs supporters les plus fidèles : il y a de plus en plus de rencontres à huis clos. "Off the record", on reconnaît que le Covid a renforcé la tendance. "Il n'était pas concevable d'accueillir du public pendant la pandémie… et, finalement, on se rend compte que c'est plus simple à organiser comme ça", nous glisse-t-on.

Pourtant, à l'image du match Rebecq - Union organisé il y a deux semaines sur la belle pelouse du pensionnaire de D2 amateurs, tout le monde peut y trouver son compte. Le "grand" peut faire tourner son effectif contre une opposition moins relevée. Le "petit" fait recette. "C'était un bonheur pour nous de pouvoir accueillir une telle affiche", explique Thierry Demolie, le président du club brabançon. "Bien sûr, lorsqu'il s'agit d'une équipe pro, il faut que la commune donne son accord ; mobiliser policiers et stewards ; avoir des zones pour les supporters des deux équipes."

Ce n'est pas toujours évident. On a d'ailleurs failli fermer les guichets le jour de la rencontre. "On ne voulait pas se retrouver avec 1 500 supporters présents sur place alors qu'on a 1 200 places, poursuit le président. Mais, quand on a vu que le nombre de tickets partis en prévente n'était pas trop grand, la police a donné son accord pour qu'on en vende le jour J."

Au final, le stade était quasiment comble et la rencontre a été une réussite (victoire 1-3 de l’Union).

C'est aussi une belle rentrée pour les caisses du club amateur. "Notre moyenne en saison est plutôt de 150 spectateurs et, ici, on était à 1 000, dont 800 entrées payantes. Oui, c'est aussi une rentrée d'argent bienvenue. Accueillir une D1 était une première. Merci à l'Union. Il se pourrait bien qu'on remette le couvert l'année prochaine."

Risque de débordements

D’autres laissent tomber, notamment à cause des risques liés à ces matchs moins encadrés que ceux du championnat. À Rebecq, une poignée de supporters du RWDM venus sur place ont failli en venir aux mains avec des fans de l’Union, mais ils en sont restés à des invectives à distance.

Du côté du Standard, on a disputé un amical à Manage devant des tribunes bien remplies, avant des matchs contre Saint-Trond et le RWDM à guichets fermés au centre d’entraînement, puis deux matchs en stage à nouveau en petit comité.

Anderlecht, lui, ne disputera qu'un seul match avec public de toute sa préparation : celui contre Lyon, au Lotto Park. "Organiser un amical nous-mêmes avec public demande de prévoir des stewards, de la billetterie, de la sécurité, etc. C'est toute une préparation. Par ailleurs, il y a deux semaines, un match était prévu à Roda avec public mais a été annulé deux jours avant sur décision du bourgmestre néerlandais", explique Mathias Declercq, porte-parole du Sporting.

Il faut dire qu'il y a pas mal de supporters 'anti' aux Pays-Bas qui se déplacent juste pour affronter des supporters de clubs de chez nous. Les autorités néerlandaises demandent d'ailleurs régulièrement aux clubs belges en stage d'en dire le moins possible et ceux-ci gardent parfois la localisation exacte d'un amical secrète pour la presse jusqu'à deux heures du coup d'envoi.

Youtube, l’autre tendance

Tous ne fonctionnent pas de la sorte. Charleroi a disputé tous ses premiers matchs devant supporters, même si celui face à Seraing, s’est joué à huis clos au centre national de Tubize. À l’inverse, l’Antwerp n’a joué aucun match de préparation avec public cet été. Bruges, aussi, a organisé tous ses amicaux à huis clos. Au Club, on dit préférer jouer ces rencontres au centre d’entraînement, où tout est disponible sur place, mais où accueillir les supporters n’est pas possible. On rappelle qu’une journée pour les fans sera organisée le 31 août et que les amicaux sont retransmis sur YouTube. Une réalité qui ne ravira pas tous ceux qui aiment être présents en bord de terrain, mais qui en satisfera peut-être d’autres.

Le "livestream" prend d'ailleurs de plus en plus de place chez les clubs les plus populaires. C'est le cas au Standard et à Anderlecht également. "On a lancé il y a un mois notre plateforme télévisée, Mauve TV, où on peut voir les amicaux en direct commentés en deux langues et d'autres vidéos comme des interviews, etc. Elle est payante : 25 € par an, ce qui nous semble être un prix raisonnable", explique Mathias Declercq.

Une offre plus "2022", mais moins festive, probablement.