Spécialiste Anderlecht et Diables rouges

Footgate: pas de poursuites pour Mboyo et Vanden Borre

Anthony Vanden Borre et Pelé Mboyo peuvent souffler. Après bientôt cinq mois d'enquête, l'Union belge a décidé de ne pas les poursuivre suite aux accusations de Roland Duchâtelet. "Ce qui signifie qu'ils n'ont rien trouvé suite à l'enquête et notre entretien", précise Pelé Mboyo.

L'avocat de Mboyo a reçu par mail la confirmation suivante du Parquet de l'Union belge : "Nous annonçons par ce courrier que le Parquet ne retiendra aucune charge par rapport à votre client. Il n'y aura donc aucune poursuite."

Roland Duchâtelet, ancien président du Standard, avait, le 15 février 2022, porté plainte au pénal contre Anderlecht, Anthony Vanden Borre, Pelé Mboyo et X pour la falsification des playoffs de la saison 2013-14. Exercice au terme duquel Anderlecht avait remporté le titre. Les deux joueurs, amis de longue date, étaient accusés d’avoir distribué des montres dans le vestiaire de Genk (où évoluait Mboyo) pour, d’une part, motiver les joueurs à remporter un match et, de l’autre, pour les pousser à perdre.

"Dans le documentaire (NdlR : Le Milieu du terrain, diffusé sur la RTBF), un joueur de Genk avoue qu'il a reçu une montre avant une rencontre de playoffs en 2014", a expliqué Duchâtelet dans HLN au moment de porter plainte. "En 2018, Bruno Venanzi m'avait déjà confié qu'il s'était passé la même chose avant Anderlecht - Genk cette année-là. Après, des langues se sont déliées. Nous avons désormais assez d'éléments pour dire que les playoffs 2013-2014 ont été falsifiés."

Mboyo s'était fendu d'un communiqué via son avocat pour réagir : "Cette accusation est fausse, dénuée de toute vérité et diffamatoire. Monsieur Mboyo ne donnera pas d'autres commentaires, il attendra sereinement la suite de l'enquête, il collaborera avec la justice et souhaite que la présomption d'innocence soit respectée."

Silencieux depuis lors, Mboyo a toutefois déposé plainte pour dénonciation calomnieuse. Suite à l'abandon des poursuites à son sujet, le joueur a tenu à s'exprimer sur la situation, précisant que l'accusation a eu un gros impact sur sa carrière. La Gantoise a d'ailleurs cassé son contrat quelques jours après la plainte de Duchâtelet. "Cette plainte a eu un impact énorme sur ma vie. Depuis le début, j'affirme que je suis victime de la rancœur de cette personne. Je suis tout à fait innocent dans le dossier. Les reproches de Duchâtelet me touchent particulièrement parce qu'ils mettent en doute mon intégrité professionnelle. J'aime le football, j'aime le jeu, jamais je ne tricherai pour gagner un match. C'est pour moi inimaginable."

Anthony Vanden Borre n’a, de son côté, souhaité faire aucun commentaire.