Roland Duchâtelet est persuadé que le match entre Genk et Anderlecht a bien été truqué.

Duchâtelet s'en prend encore à Mboyo et Vanden Borre: "Pour les matchs truqués, la cour n'a apparemment pas de budget"

Ce mercredi, nous apprenions qu'Anthony Vanden Borre et Ilombe Mboyo n'étaient pas poursuivis par la justice. Pour rappel, plusieurs personnes, dont Roland Duchâtelet, Mpoku ou Jelle Van Damme, avaient accusé les deux joueurs d'avoir distribué des montres à des joueurs de Genk pour lever le pied dans la course au titre. Titre que le Standard avait perdu face à Anderlecht lors de l'année 2014, sur le fil. Lors de cette fameuse rencontre décisive entre Anderlecht et Genk, les Mauves l'avaient emporté 4-0.

Interrogé par Het Laatste Nieuws, Roland Duchâtelet n'en démord pas: les dés étaient pipés. Forcément, il peste avec fermeté face à la décision de l'Union belge de football. "Je ne connais pas la motivation du parquet fédéral à ne pas engager de poursuites", a-t-il commencé pour nos confrères. "J'attends maintenant avec impatience de voir ce que la Cour va décider."

Pour bien comprendre: c'est l'Union Belge (URBSFA) qui a décidé de ne pas poursuivre les deux hommes. "Vous devrez leur demander pourquoi", a déclaré celui qui a également présidé Charlton en Angleterre. Le parquet fédéral de l'UB a donc prévenu les avocats des joueurs concernés. En parallèle, le parquet de Bruxelles a ouvert sa propre enquête judiciaire. Aucune information sur son avancement n'a fuité. Mais Roland Duchâtelet fonde beaucoup d'espoirs dessus. "Je ne sais pas si le Tribunal jugera de la même manière, en tout cas ce serait très punitif", a-t-il estimé.

En attendant, Roland Duchâtelet n'a pas mille solutions: il reste dans l'attente d'un jugement. "En 2014, j'ai déposé une plainte. Cela fait maintenant huit ans. Tu crois vraiment que j'y travaille encore tous les jours ?", a-t-il déclaré. Avant de conclure: "Le trucage de matchs ne semble pas être un problème pour les tribunaux. 4 millions d'euros sont consacrés au procès Aquino. Mais il n'y a apparemment pas de budget pour les matchs truqués."

De son côté, l'URBSFA a communiqué à propos de sa décision. "L'enquête montre qu'il n'y a pas d'éléments suffisants pour permettre d'autres actions disciplinaires dans le délai de prescription réglementaire de huit saisons. Par conséquent, les poursuites sont rejetées." Tout en précisant que cette décision n'aura aucun préjudice sur les poursuites de l'enquête pénale des autorités judiciaires.