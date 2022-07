La reprise de la Pro League en 10 questions : La compétition sera-t-elle tronquée par la coupure de la Coupe du monde ? (6/10)

Pas de Pro League du 14 novembre au 22 décembre 2022. Une première dans l'ère moderne de notre compétition. La faute à une Coupe du monde décalée en fin d'année.

La trêve sera donc également décalée et la marge de manœuvre des équipes réduites. Pour celles qui doivent effectuer des modifications dans leur effectif pour la deuxième partie de saison, elles n’auront pas le luxe d’avoir un stage pour s’adapter.

Il faudra également prendre en compte la charge de travail qu'implique ce calendrier. La saison démarre une semaine plus tôt et les matchs vont s'enchaîner. Il faudra être capable de tenir le rythme, ce qui signifie avoir un effectif assez large pour pouvoir être efficace deux fois par semaine. Particulièrement pour les équipes qui évolueront en poules de Coupe d'Europe.

Les formations les plus riches pourraient, plus que jamais, avoir un avantage sur des équipes qui doivent composer avec un effectif plus réduit et moins équilibré.

Autre paramètre à prendre en considération : la mise en valeur lors de la Coupe du monde. Le plus grand tournoi du monde a la fâcheuse tendance à révéler des joueurs. La Pro League pourrait se faire piquer certains belgicains.