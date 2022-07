La reprise de la Pro League en 10 questions : L’Antwerp sera-t-il champion de Belgique ? (7/10)

Paul Gheysens dépense sans compter. Le businessman, président de l'Antwerp, veut faire du Great Old le Great one. Depuis son retour parmi l'élite, le matricule 1 n'a qu'un seul objectif. À savoir, devenir champion de Belgique.

Les Anversois parviennent toujours à accrocher le wagon de tête mais sans jamais se poster en réels concurrents du Club Bruges ou, la saison passée, de l'Union. La faute à un manque de structure et de ligne de conduite auxquels le big boss espère avoir mis fin de recrutant Marc Overmans comme directeur sportif et Mark Van Bommel pour coacher l'équipe. Ces deux grand noms du football batave doivent faire passer le dernier cap à l'Antwerp et lui offrir son premier titre depuis 1957.

Mark Van Bommel pourra compter sur un effectif de grande qualité. Toby Alderweireld sera sa recrue phare. Le Diable rouge revient du Qatar et voudra évoluer à haut niveau avant la Coupe du monde. Il amènera de la qualité mais aussi énormément d'expérience et de structure dans le vestiaire.

Vincent Janssen, attaquant international néerlandais, aura la même mission mais dans la ligne offensive. Ces deux transferts montrent que l’Antwerp est plus que jamais armé à se battre pour la première place.

L’Antwerp a également déjà sécurisé la venue de deux grands espoirs, l’Équatorien Anthony Valencia et surtout Christopher Scott, un talent allemand arrivé du Bayern Munich. Le Great Old fait office de concurrent pour le titre au moment d’aborder la saison. Tout ces éléments suffiront-ils à gagner le titre ?