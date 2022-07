Pas de doute, Casper Nielsen sera bien accueilli par les supporters brugeois

L’Union et le Club Bruges ont trouvé un accord (environ 5 millions d’euros) pour le transfert du milieu de terrain Casper Nielsen, malgré des négociations tumultueuses. I

Il y a deux mois, le Danois chambrait le stade Jan Breydel en mettant son doigt sur sa bouche, pour demander le silence, après avoir cru inscrire le but égalisateur, à trois journées de la fin. Quelques secondes d’euphorie annulées par le Var.

Les supporters lui en tiendront-ils rigueur ? Certainement pas. D’abord, parce que Nielsen a tout fait pour rejoindre la Venise du Nord. Il a d’abord mis la pression sur sa direction pour obtenir un bon de sortie. Puis, il a refusé l’offre des Gantois. Une décision qui sera évidemment appréciée par le public blauw en zwart.

Sportivement, son arrivée est également très importante. Le Danois apparaît comme le remplaçant idéal de Mats Rits, en revalidation pour plusieurs mois encore. Et il pourrait même dépasser l’Anversois et le capitaine Ruud Vormer dans l’entrejeu, pour occuper un rôle de relayeur, capable de gratter des ballons et de les remonter pour les joueurs offensifs.

Une belle affaire donc pour Carl Hoefkens, à condition que Nielsen réussisse sa visite médicale ce lundi.