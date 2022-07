Pro League : le covid a réduit les rentrées de 22%

C’est un rapport annuel qui est toujours utile pour comparer les tendances avec les saisons précédentes. Le bilan financier de la Pro League pour la saison 2020-21, présenté ce mardi en collaboration avec Deloitte, était toutefois particulier. La raison : les conséquences de la crise du coronavirus, et la multiplication des matchs à huis clos.

Dans son rapport annuel, Deloitte a chiffré une perte de 22% des revenus, entre la saison 2019-20 (373,5 millions €) et 2020-21 (290,7 millions €). Le poste le plus touché a été, logiquement, le ticketing, passé de 93,1 millions de vente à 33,3 millions. Le merchandising, et des ventes de maillots en diminution, a aussi été impacté, tout comme les autres activités commerciales autour des matchs qui n’ont pu être pleinement rémunératrices.

Dans un paysage économique difficile pour les clubs, où seulement six ont fini l’exercice financier en positif, la courbe des salaires, toujours à la hausse, pose encore question. Ils ont augmenté de 25%, mais trouvent une explication : si les rentrées ont diminué en raison du covid, les salaires, eux, sont restés identiques. Selon Deloitte, la hausse est plutôt de l’ordre de 6%.

La Pro League, dans ses projections, avait prévu de tels résultats, tant au niveau des pertes que des hausses, mais elle a profité de l’occasion, ce mardi, pour rappeler aussi son impact social, et sur l’économie du pays. Plus de 15 millions € ont ainsi été investis dans la formation de la jeunesse, alors que l’impact économique, à travers l’emploi, direct et indirect, est de l’ordre de 962 millions € (il était de 1,246 milliard il y a un an, mais de 943 millions € en 2017-18).

« Cela signifie que, malgré la crise et le manque de rentrées, les clubs ont continué à investir, et pas uniquement sur le plan sportif », s’est félicité Lorin Parys, le CEO de la Pro League. Dans le détail, la répartition moyenne est la suivante : 42% des emplois sont occupés par des footballeurs ; 58% par les autres emplois.