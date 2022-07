Classement, mercato, calendrier: on vous explique ce qui change dans cette nouvelle saison de championnat

C’est une nouvelle saison de championnat qui démarre ce vendredi avec Standard-Gand (20h45). Un exercice 2022-23 qui ne sera pas encore celui de la grande réforme votée par la Pro League il y a quelques semaines, qui entrera en vigueur en 2023-24. Mais, il n’empêche, cette saison présentera quelques nouveautés quand même. On vous les détaille.

1. Le format: 3 descendants pour revenir à 16

Si la Pro League bien a fait passer une nouvelle réforme mi-juin, elle ne sera pas d'application pour cette saison mais bien pour celle de 2023-2024. Pour rappel, cela implique le passage de 18 à 16 clubs en D1A pour la saison prochaine, avec une influence directe sur le déroulement de cette saison 2022-2023. Pour permettre cela, il y aura 3 descendants au terme de la saison. Ainsi, dès la fin de la phase classique, le 23 avril, les 18e, 17e et 16e basculeront dans la désormais Challenger Pro League, sans même disputer les moindres playoffs ou barrages.

Dans le sens contraire, seul le premier de Challenger Pro League accédera à la D1A. Le format de playoffs reste le même avec les quatre premiers qui disputent les Champions playoffs. Les équipes classées de la 5e à la 8e place disputeront les Europe playoffs. Saison terminée pour celles situées entre la 9e et la 18e place au terme de la phase classique, donc.

La Coupe de Belgique garde aussi sa forme actuelle avec l'entrée en lice de 16 des 18 clubs de D1A en 1/16e de finale et les deux autres un tour plus tôt. Ils gardent un statut de protégés et ne peuvent donc pas s'affronter entre eux lors de ce stade de la compétition. Dès la saison 2023-2024, ce statut disparaitra et les équipes qualifiées pour l'Europe feront leur entrée seulement en huitièmes de finale.





2. Un mercato à rallonge

Ouvert depuis le 15 juin, le mercato estival va être un peu plus long que d'habitude, puisqu'il se terminera le mardi 6 septembre. Une telle fermeture tardive permet aux clubs belges de bénéficier de quelques jours supplémentaires pour se retourner en cas de départ le 31 août en soirée d'un de leurs joueurs vers un club du Big 5, où le mercato ferme toujours ses volets le 1er septembre. Une date traditionnelle qui reste d'application pour l'Angleterre, la France, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne. Le Portugal, lui, avait pris l'habitude depuis un moment de fermer son marché des transferts plus tard : ce sera carrément le 22 septembre (il ne démarre que le 1er juillet). Suisse et Pays-Bas ferment le 31 août, eux.

Cet hiver, le mercato belge s’étendra du 4 janvier au 31 janvier 2023. Pour rappel, ces dates sont celles du pays acheteur. Un joueur de notre D1 peut donc être transférer plus tard vers un championnat dont la fenêtre des transferts est différente.

3. Un calendrier chamboulé par le Mondial

Cette année est une année spéciale puisque la Coupe du Monde au Qatar, qui a lieu fin de l’automne, vient perturber le calendrier. Le championnat continuera presque sans interruption jusqu’au week-end du 11-13 novembre 2022.

Au total, c’est l’ensemble du premier tour, donc 17 journées qui seront jouées en 16 semaines. On peut ajouter la Croky Cup et les joutes européennes pour les qualifiés. Un club comme l’Union pourrait disputer 28 matchs de compétition en 113 jours. Soit un match tous les quatre jours.

La 17e journée se tiendra seulement… une semaine avant le début officiel de la Coupe du Monde qui commence le lundi 21 novembre. Une préparation express attendra donc les Belgicains sélectionnés au Qatar où les joueurs resteront au mieux jusqu’au dimanche 18 décembre, jour de la finale.

Les équipes belges reprendront les hostilités avec les huitièmes de finale de la Croky Cup qui se joueront en semaine les 20/21/22 décembre, une poignée de jours seulement après la fin de la Coupe du Monde. Petite nouveauté avec la 18e journée qui se jouera à partir du 23 décembre et se terminera après Noël, le 27 décembre.

Cette année, pas de trêve hivernale mais une pause de dix jours seulement puisque la 19e journée se tiendra les 6-7-8 janvier 2023. Un rythme soutenu emmènera ensuite l’ensemble des équipes vers la fin de la phase classique pour le week-end du 21-23 avril 2023.

Les playoffs débuteront le week-end du 28-30 avril 2023. Le même week-end que la finale de la Coupe de Belgique. Si elle concerne un ou deux clubs du top 8, les clubs concernés joueront leur premier match de playoffs le mercredi 3 mai.

Les playoffs se tiendront tout le mois de mai et se finiront, une fois n'est pas coutume, le premier week-end de juin 2023. Et avec la possibilité pour le quatrième des Champions playoffs et le vainqueur des Europe playoffs de jouer un ultime barrage le 11 juin 2023. Autant dire que l'on va faire durer le plaisir jusqu'au bout cette année en Belgique.

4. Encore 5 tickets européens, mais...

Huitième au classement des championnats européens il y a trois ans encore, notre D1 paie quelques mauvaises campagnes, on le sait. Son coefficient UEFA a chuté et après une saison à nouveau triste, malgré la première édition d’une Conference League censée mieux nous convenir, nous avons terminé 2021-22 à la 13e place de cet indice, qui cumule les cinq dernières années de performances continentales.

Conséquence principale : pour la première fois depuis 2012, le champion national 2023 ne sera pas directement versé en poules de Ligue des champions. Il devra disputer deux (ou un, si les clubs russes sont toujours exclus dans douze mois) tour(s) préliminaire(s) pour se retrouver en phase des groupes. Le vice-champion, lui, en aura trois.

Les troisième et quatrième du championnat (ou le gagnant des playoffs Europe, s’il bat le quatrième en finale européenne) devront tous deux se farcir trois tours préliminaires de Conference League.

Enfin, le vainqueur de la Coupe en aura deux pour atteindre le premier tour de Ligue Europa. Il est temps de redresser la barre pour éviter de sombrer.