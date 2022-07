Les pronos de la rédaction avant la reprise de la Pro League (1/3): qui sera champion?

Avant l'ouverture officielle de la Jupiler Pro League, la rédaction foot de la DH Les Sports s'est prêtée, en trois temps, au jeu des pronostics en se positionnant sur trois questions

Première question: qui sera champion à la fin de cette saison?

L'avis de Christophe Franken: Bruges

"Le Club Brugeois, qui joue la carte de la stabilité malgré un changement d'entraîneur. Le mercato n'est pas encore terminé et des joueurs importants vont encore partir mais les Blauw en Zwart avaient déjà anticipé en partie lors du marché hivernal. Les moyens sont aussi là pour aller chercher un grand attaquant qui fera mal à tout le reste du G5. L'Antwerp n'est qu'au début d'une nouvelle ère et la construction d'une équipe championne demande du temps."

L'avis de François Garitte: Bruges

"Bruges l'a encore démontré la saison dernière : il est une véritable machine à gagner et ce n'est pas l'énergie mise dans la Ligue des Champions qui empêchera le Club à rester le numéro 1 belge. Les Brugeois savent comment gérer une saison du début jusqu'à la fin. Et même si certains pions majeurs comme Charles de Ketelaere pourraient aller voir ailleurs, les arrivées permettront sans doute aux hommes de Hoefkens de glaner à nouveau le titre en fin de saison."

L'avis de Maxime Jacques: Bruges

"Grand favori à sa propre succession, le Club Bruges semble une nouvelle fois s'ériger comme l'épouvantail de la Pro League. Mais cette année, les interrogations sont un peu plus grandes, entre un changement d'entraîneur et le possible départ d'un Charles De Ketelaere ou d'un Noa Lang. La stabilité prônée ces dernières années reste toutefois un avantage important. Derrière les Blauw en Zwart, Anderlecht, Gand et l'Antwerp sont des outsiders, mais tous ont connu pas mal de changement cet été."

L'avis de Kevin Sauvage: Antwerp

“Il conviendra de voir comment le Club Bruges va gérer la transition entre Alfred Schreuder et Carl Hoefkens. Les Brugeois risquent également de perdre leur joyau, Charles De Ketelaere. De son côté, Paul Gheysens met tout en œuvre pour combler, sur papier, l’écart entre son club et celui de Bart Verhaeghe. Si la sauce Van Bommel prend au Bosuil, le Great Old sera assurément candidat au titre. On pourrait donc assister à un duel entre Bruges et l’Antwerp pour le titre sans oublier Gand qui a terminé la saison dernière en boulet de canon.”

L'avis de Frédéric Bleus: Bruges

"La transition au Club Bruges, avec un jeune entraîneur à sa tête, sera une interrogation majeure pour situer les Blauw en Zwart dans une course au titre où ils partiront forcément avec une pancarte de favoris. Les joueurs ont l'habitude de cette gestion de la compétition, moins Hoefkens, dans ce rôle d'entraîneur principal. L'Antwerp, avec un recrutement d'expérience, pourrait être le premier concurrent. Il faudra gérer l'aspect extérieur, et un président qui aime dire ce qu'il pense, quitte à bousculer l'équilibre."

L'avis de Stéphane Lecaillon: l'Antwerp

"Bruges, avec un jeune et nouveau coach, aura fort à faire. Déjà champion sur le fil l'an passé, il va devoir gérer la concurrence grandissante d'un Antwerp plus ambitieux que jamais. Mais aussi celle de Gand, qui a terminé la saison 21-22 de très belle façon et conserve le même entraîneur, lui, contrairement à toutes les équipes des derniers champions playoffs. Je vois l'Antwerp (enfin) y arriver."

L'avis de Vincent Blouard: Bruges

"Bruges. Malgré le manque d'expérience du nouvel entraîneur Carl Hoefkens, la qualité de l'effectif est telle que le Club est clairement en mesure de maintenir sa suprématie sur le championnat. Anderlecht et Gand auront sans doute leur mot à dire aussi. Malgré un recrutement "diabolique", l'Antwerp devra gérer l'instabilité de son président et l'ambiance de son vestiaire. Ce qui pourrait encore lui jouer des tours…"

L'avis de Julien Parcinski: Anderlecht

"Anderlecht. La méthode Mazzù, avec davantage de verticalité cumulée à un recrutement alléchant notamment dans le secteur offensif me poussent à penser que Felice peut créer la surprise et aller chercher le titre qu'il méritait tant la saison dernière avec l'Union. Le choix brugeois avec un Carl Hoefkens, dénué d'expérience, est (trop ?) risqué. Reste à voir si du côté anversois, Mark Van Bommel, qui reste sur deux licenciements successifs, parviendra à gérer les ego de son vestiaire.





