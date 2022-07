Les pronos de la rédaction avant la reprise de la Pro League (3/3): quel joueur va se révéler?

Avant l'ouverture officielle de la Jupiler Pro League, la rédaction foot de la DH Les Sports s'est prêtée, en trois temps, au jeu des pronostics en se positionnant sur trois questions

Troisième question: quel joueur va se révéler cette saison?

L'avis de Christophe Franken: Hugo Cuypers

"Il y aura beaucoup de curiosités avec les stars de l'Antwerp, les recrues data du RSCA ou les nouveaux cadres du Club comme Skov Olsen. Mais j'ai envie de voir l'explosion d'Hugo Cuypers à Gand. Il arrive dans un club où le staff n'a pas changé (fait unique au sein du G5) et où l'entraîneur l'adore. Et quand Hein Vanhaezebrouck aime un attaquant, c'est souvent bon signe. Bien servi, surtout si Tissoudali reste, l'ex du Standard pourrait faire mal en Pro League."

L'avis de François Garitte: Daan Heymans

"Arrivé à Charleroi lors du dernier mercato hivernal, Daan Heymans a déjà pu montrer aux supporters zébrés certaines de ses qualités. Et a charmé la direction du club qui a décidé de le transférer définitivement. Le milieu de 23 ans, qui n'avait joué que sept bout de rencontres à Venise la saison dernière, a l'opportunité de réussir une saison complète comme titulaire dans un club qui visera les playoffs."

L'avis de Maxime Jacques: Cihan Canak

"On l'a aperçu à quelques reprises la saison passée mais l'exercice 2022-2023 pourrait être celui de l'explosion de Cihan Canak. L'ailier, capable d'évoluer à tous les postes derrière l'attaquant, possède toutes les qualités pour réussir au Standard. Technique, vitesse et surtout grinta sont ses principales caractéristiques. Il est capable de harceler un défenseur durant 90 minutes et semble bénéficier de la confiance de Deila. La préparation l'a montré. Désormais, la balle est dans le camp de Canak."

L'avis de Kevin Sauvage: Tajo Buchanan

"Déjà auteur d'un but et deux assists en 15 matchs la saison dernière après son arrivée en janvier, l'international canadien, Tajo Buchanan, risque bien de devenir la nouvelle coqueluche du public brugeois. Virevoltant et doté d'une énorme confiance en lui, à l'instar de Noa Lang, adoré de son public et détesté par les autres, Buchanan, qui croisera la route des Diables, a tout pour s'imposer comme l'un des meilleurs joueurs de notre compétition."

L'avis de Frédéric Bleus: Pierre Dwomoh

"Pierre Dwomoh est un ambianceur de vestiaire, qui met la musique à fond et amène son enthousiasme de jeune gamin (18 ans). S'il a peu joué la saison passée (14 matchs, toutes compétitions confondues), et qu'il a du beau monde devant lui dans son secteur, le milieu, il pourrait poursuivre sa progression et, qui sait, mettre aussi l'ambiance sur le terrain."

L'avis de Stéphane Lecaillon: Simon Adingra

"Arrivé à l'Union en provenance de Nordsjallaend grâce au grand frère de Brighton qui le prête, l'ailier ivoirien Simon Adingra n'a que vingt ans, mais une vitesse digne d'un Jérémy Doku. Son coup de rein et son sens du dribble promettent de belles choses. Reste à voir s'il parviendra à conclure ses actions. Si c'est le cas, le joueur acheté contre 8 millions € peut faire mal aux défenses de D1A et faire oublier Mitoma, retourné à… Brighton."

L'avis de Vincent Blouard: Luca Oyen

"Luca Oyen (19 ans) entame sa troisième saison dans l'effectif professionnel de Genk. Jusqu'ici, le milieu offensif portait l'étiquette de remplaçant-joker mais, avec le départ attendu de Bongonda et probablement de Paintsil, Oyen aura sans doute une véritable carte à jouer cette saison. A lui de confirmer tous les espoirs que la direction place en lui."

L'avis de Romain Van der Pluym: Julien Duranville et Noah Sadiki

"Tout le monde attend l'explosion de Julien Duranville avec impatience. Le jeune ailier anderlechtois de seulement 16 ans est considéré comme l'un des plus grands talents belges. Il devra se montrer patient pour ne pas griller les étapes. Un autre gamin pourrait d'ailleurs lui piquer (un peu) la vedette et exploser cette saison: Noah Sadiki. Un jeune profil défensif déjà très solide pour ses 17 ans."

L'avis de Julien Parcinski: Martin Wasinski

"Ce sera l'année de Martin Wasinski. Le Donceelois a déjà montré toute sa maturité, son élégance balle au pied, la justesse dans son placement et un calme incroyable dans les situations délites lors de ses 15 apparitions. Débarrassé de ses obligations scolaires, le joueur de 18 ans a tout pour devenir un incontournable de la ligne arrière carolo."

