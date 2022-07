Westerlo fête son retour parmi l'élite par une victoire sur le Cercle de Bruges

Après un bon début de match, Westerlo s'est retrouvé en supériorité numérique après l'exclusion de Boris Popovic pour deux cartes jaunes (31e) côté brugeois. Les Campinois n'ont pas traîné pour en profiter avec un but d'Erdon Daci peu avant le repos (40e, 1-0).

Le Cercle de Bruges, à peine dangereux sur les phases arrêtées, n'aura pu mettre en péril Sinan Bolat, le gardien de Westerlo. Le Sud-Africain Lyle Foster, monté au jeu dix minutes plus tôt, pensait bien avoir doublé la mise pour Westerlo, mais son but a été annulé par l'arbitre pour un hors-jeu bien difficile à établir sans la ligne du VAR.

Le Cercle ne se sera en définitive montré qu'une fois menaçant sur un tir de Deman, mais ne parviendra pas à égaliser. Au contraire, c'est Westerlo qui assurait son succès grâce à Igor Vetokele, monté au jeu à la 88e pour suppléer l'autre buteur des Limbourgeois, Daci (2-0, 90e+5). Jonas De Roeck aura eu le nez fin.

Westerlo rejoint ainsi les six autres formations ayant ouvert leur saison par une victoire: Charleroi, l'Antwerp, OHL, Anderlecht, Zulte Waregem et le Club de Bruges. L'Union à St-Trond et le Standard de Liège face à La Gantoise ont arraché le partage dans des circonstances relativement similaires.

La deuxième journée est prévue vendredi, samedi et dimanche prochain.