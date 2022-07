Julien De Sart (La Gantoise) à nouveau opéré et indisponible deux mois

L'indisponibilité du Liégeois est estimée à deux mois. À la fin de la saison dernière, De Sart, 27 ans, avait opéré aux abdominaux. Vendredi lors de sa conférence de presse, Hein Vanhaezebrouck a regretté que l'intervention sur les adducteurs ne se soit déroulée en même temps que la première.

"Ce problème aurait peut-être pu être résolu immédiatement, mais il ne l'a pas été et c'est pourquoi l'intervention a lieu maintenant. Normalement, le problème devrait être résolu maintenant. Malheureusement pour lui et pour nous, il va nous manquer pendant un certain temps."

De Sart était arrivé à Gentbrugge l'été dernier de provenance de Courtrai. Il a joué 35 matches (5 buts, 2 assists) avec les Buffalos vainqueurs de la Coupe de Belgique.