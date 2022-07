Still: "Benbouali a besoin de temps mais on connaît ses qualités"

Vanzeir

: "C’est toujours bien de gagner, surtout que les quatre derniers matchs à domicile nous n’avions pas gagné. Il était temps de gagner pour nos supporters, c’était le moment. C’est surtout bien de gagner avant le match contre les Rangers. C’est bien pour Sykes de marquer, c’est bon pour la confiance. Je suis content d’aider l’équipe avec mon assist. Je ne regarde pas les stats (il reste sur six matchs sans marquer), c’est une nouvelle saison, je suis à deux matchs sans but pour moi. C’est peut-être mieux de marquer contre les Rangers."

Moris

: "Le meilleur entrainement pour les Rangers était ce match et il était important de prendre les trois points. On avait à coeur de retrouver ce stade et ce public. C’était normal que Charleroi pousse après le but, mais le match devait être plié à la mi-temps. On était dominant dans le jeu et dans les duels, mais il nous manquait cet instinct de tueur. On a de la chance que ça vienne d’un défenseur."

Geraerts

: "J’avais confiance en mon équipe. J’avais demandé de montrer qu’on est une bonne équipe. 70% de ceux qui ont dominé le foot belge sont encore là. On a eu des problèmes, on a eu deux défenseurs et deux attaquants blessés, mais c’était une opportunité pour les autres de se montrer. Le groupe a montré qu’il était prêt. C’était une consigne donnée à Sykes de prendre l’espace devant lui, surtout face à un bloc bas. Le match contre les Rangers sera une grosse affiche, c’est déjà magnifique d’être là, mais il faut y croire. Il faut jouer pour quelque chose, donner le maximum et je veux voir de la personnalité."

Ilaimaharitra

: "C’est frustrant, car ce n’est pas dans notre temps faible qu’on encaisse, mais dans notre temps fort. Il faut bosser dessus, ce n’est pas normal. On apprend et il faut ressortir le positif. C’est clair que l’Union mérite sa victoire, surtout si on regarde la première mi-temps. Il faut leur donner le mérite qu’ils doivent avoir."

Zorgane

: "On était déçu d’encaisser, on était bien concentré défensivement, mais on n’a pas suivi le joueur sur le but. On a bien entamé la seconde période, mais ce n’était pas bon en première période. On a mieux géré la seconde période, on a mieux contrôlé le ballon, mais ils ont marqué sur un contre. Ce genre de match se joue sur des détails. On avait de bons automatismes avec Bayo la saison dernière, il faut travailler avec Badji et Benbouali. On va s’entendre, on va créer des occasions et marquer des buts."

Still

: "Par rapport au match de la semaine dernière, je n’ai pas vu de progression, mais bien par rapport à la saison dernière. On a souffert en première période, on n’a pas été assez bon à la récupération. La dernière passe n’était pas spécialement mauvaise, mais c’est surtout l’avant-dernière qui flanchait. On n’a pas été assez bon dans le dernier tiers adverse, mais le mérite revient aussi à l’adversaire. C’est quelque chose qu’on doit améliorer. C’est difficile de suivre un défenseur qui vient faire le surnombre. On n’a pas suivi l’infiltration. C’est un top but, il faut aussi souligner le travail de l’adversaire. Benbouali manque de rythme, il lui manque une vraie préparation, ça va prendre un petit peu de temps, mais on connait ses qualités."