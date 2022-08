Conference League: West Ham possible pour Anderlecht et la Fiorentina pour l'Antwerp en cas de qualifications

Anderlecht et l'Antwerp, s'ils parviennent à respectivement écarter les Norvégiens de Lilleström et les Estoniens de Paide, connaîtront mardi (14h00) la suite de leur parcours en barrages de la Conference League. L'UEFA a déterminé la formule du tirage au sort pour ce dernier tour - prévu en aller-retour les 18 et 25 août - avant de rejoindre la phase de poules.