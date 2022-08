Jupiler pro League : Albanese (Ostende), Benchaib (Courtrai) et Ishaq (Anderlecht) suspendus deux matches

Le Comité Disciplinaire pour le football professionnel de l'Union belge de football. (URBSFA) a infligé une suspension effective de deux matches à Alessandro Albanese (Ostende) et Amine Benchaib (Courtrai) et un autre avec sursis. Pietro Perdichizzi (Westerlo) est lui suspendu pour un match ferme.

Mardi, le RSC Anderlecht avait accepté la proposition du parquet pour Abdulrazaq Ishaq. Il sera suspendu pour deux matches (plus un avec sursis) Ostende ne pourra pas compter sur Albanese lors de sa rencontre à Charleroi (6/08), ainsi que lors de son duel à domicile face à la Gantoise (12/08). Benchaib sera lui absent pour Courtrai contre Saint-Trond (6/08, à domicile) et l'Union (13/08, à l'extérieur). Quant à Westerlo, le club campinois devra se passer de Perdichizzi face à Gand (7/08, à l'extérieur). Abdulrazaq Ishaq. Il sera suspendu pour deux matchs (plus un match avec sursis) et manquera les matchs contre Seraing (7/08, à domicile) et à Saint-Trond (14/08, à l'extérieur).

Albanese et Benchaib ont de plus été condamnés à une amende de 2500 euros, tandis que Perdichizzi a écopé d'une amende de 1000 euros. Ishaq a aussi une ardoise de 2500 euros à effacer.

Alessandro Albanese s'est vu montrer un bristol rouge, après intervention du VAR, à la 55e lors de la victoire d'Ostende sur Malines (2-1) samedi, pour une faute sur Storm. Le parquet de l'URBSFA avait proposé lundi une suspension de trois matches dont deux effectifs pour Albanese, et une amende de 1500 euros.

Amine Benchaib a lui reçu un carton rouge dès la 26e minute de jeu lors du déplacement de Courtrai à Seraing (0-1) dimanche pour un tackle dangereux sur Mansoni qui est sorti quelques minutes plus tard. Le parquet avait dans ce dossier proposé une sanction de quatre matches, dont trois effectifs et un avec sursis, ainsi qu'une amende de 3.500 euros.

Pietro Perdichizzi (Westerlo), exclu à Oud-Heverlee (2-0) samedi après avoir empêché de la main un adversaire de marquer. Le parquet avait demandé lundi d'imposer une suspension effective d'une journée. Une sanction qui a donc été suivie par le Comité disciplinaire.

Ishaq avait été expulsé à la 31e minute du match joué au stade Jan Breydel (défaite 1-0 contre le Cercle de Bruges) après avoir donné un coup de coude à Da Silva.