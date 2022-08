Dessers (Genk) annonce son départ pour l'Italie : "Dimanche sera la journée décisive"

Risqué de jouer quand on sait qu'une blessure pourrait gâcher un transfert. Pourtant, Cyriel Dessers (27 ans) a été titularisé contre Eupen. "Je n'aurais pas dû jouer, mais je l'ai fait pour le club, l'équipe et l'entraîneur", a avoué l'international nigérian au micro d'Eleven.

L'attaquant devrait voir son transfert à Cremonese, récent promu en Serie A, être bouclé dès ce dimanche. "Ce sera un jour important. Les clubs discuteront entre eux. Je verrai ce que ça donne, mais je m'attends à ce que ce soit la journée décisive."

Celui qui a terminé meilleur buteur de la Conference League l'an dernier (10 réalisations avec Feyenoord) prendra la direction de l'Italie au début de la semaine prochaine. "La Serie A a toujours été un rêve. Qui se rapproche de plus en plus désormais. Non, je ne devrais pas jouer le titre avec Cremonese (rires). Mais j'ai bientôt 28 ans et il est temps de découvrir quelque chose de nouveau."