Jean-Willy Ngoma lance sa société JW Consulting

Le week-end dernier, Jackson Muleka a effectué ses premiers pas officiels en tant que joueur du Besiktas (victoire 1-0 contre Kayserispor). Ce transfert, l'international congolais le doit à son conseiller, Jean-Willy Ngoma. Ce fils d'immigré de 33 ans s'occupe du suivi journalier de l'ancien Standardman depuis maintenant deux ans. Petit à petit, celui qui se décrit comme un conseiller dans l'âme a gravi les échelons. Aujourd'hui, Jean-Willy Ngoma a ouvert sa société, JW Consulting dans le but d'accompagner au mieux les jeunes talents notamment issus du continent africain.



« Chaque agent aimerait avoir de grands joueurs dans son écurie mais le marché est féroce. C'est pourquoi il faut avoir une vision claire et précise du projet que l'ont veut offrir aux joueurs afin qu'ils nous fassent confiance. A mes yeux, il y a un réseau très fort en Afrique mais qui est mal géré. Accompagner des jeunes talents africains en Europe, et particulièrement en Belgique où ils ont davantage de facilités pour s'exprimer, c'est ce qui m'anime. J'aime beaucoup la trajectoire d'un Victor Osimhen. C'est vers cela que je tend à aller : trouver un jeune talent, l'aider à rejoindre l'Europe, à se développer et le suivre tout au long de son évolution. Pour cela, la Belgique a une grande importance car aujourd'hui, la Pro League peut plus facilement vendre vers les grands championnats. » Pour ce faire, le Belgo-congolais a une idée précise de ce qu'il veut mettre en place. « Proposer pléthore de joueurs à un club sans connaître en profondeur ses attentes, cela n'a pas de sens et cela provoque une perte de temps pour toutes les parties. J'aimerais ainsi échanger davantage avec les directeurs sportifs, les recruteurs de club afin de connaître le profil du joueur qu'il cherche et ensuite dresser une liste de cinq joueurs. Cela me semble être plus cohérent. Le scouting est également primordial. »



Accompagner les joueurs, Ngoma l'a en réalité toujours fait. « J'ai toujours voulu faire carrière en tant que joueur mais lorsque j'ai compris que ce n'était pas possible, j'ai tout de même décidé de rester dans le milieu. J'avais un ami, Ilias Sbaa, dont j'étais proche de la famille. Il me demandait souvent des conseils, on était toujours ensemble. Il n'avait pas d'agent et un jour, je lui en ai présenté un. Je ne m'en rendais pas compte mais je faisais déjà du management. C'est là que tout a commencé. » Mais intégrer le milieu très fermé est compliqué. « Surtout quand l'ancienne génération de dirigeants avait l'habitude de traiter avec des agents depuis des années. Pour se faire une place au soleil, il faut alors apporter des éléments nouveaux. »



C'est là que Jean-Willy Ngoma a alors dépassé les limites. « Il fallait ruser et je n'ai pas toujours eu la bonne attitude, je le reconnais. Quand tu veux impérativement te faire une place, tu commets des erreurs, tu mens et tu as parfois recours à des pratiques qui ne sont pas les bonnes. J'ai été impatient, ce n'était pas le bon chemin à prendre. Aujourd'hui, je le regrette et c'est du passé. Je suis père de famille et je veux faire les choses correctement. » Et notre homme de donner un conseil à la nouvelle génération. « Rester soi-même et être patient. Car on n'en parle pas assez, mais au début, être agent, c'est dépenser plus d'argent que ce qu'on en touche. Il faut donc y être préparé afin de ne pas avoir recours à de mauvais procédés. »



Ces dernières années, Ngoma a rencontré pas mal d'agents célèbres dont le super agent qui a mis Robert Lewandowski à Barcelone, Zahavi, qui l'a pris sous son épaule. Aujourd'hui, l'homme de 33 ans veut voler de ses propres ailes. « Beaucoup confondent le métier de deal-maker et celui de conseiller. Faire un deal, c'est bien, mais suivre l'intégralité de l'évolution d'un joueur, c'est encore mieux. Définir un projet sportif est indispensable. Cela vous permet de faire le tri dans les propositions qui s'offrent à vous, c'est ce qui s'est d'ailleurs passé avec Jackson (Muleka). »