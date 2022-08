Hyunseok, nouvelle recrue gantoise: "Prêt à passer un palier"

Le Sud-Coréen Hong Hyunseok, nouveau transfuge gantois, a été présenté mardi à la Ghelamco Arena. Le milieu de terrain de 23 ans arrive tout droit du LASK Linz et a signé un contrat pour trois saisons à Gand, dont il est le premier joueur sud-coréen à porter les couleurs. Hong, ou Hongie, comme il aime se faire appeler, portera le numéro 7. "En Autriche, le rythme du jeu est assez élevé, il faut être fort physiquement. J'y ai appris à me développer davantage en tant que joueur. Je suis dorénavant prêt à monter d'un palier, a déclaré Hong. J'avais entendu parler de La Gantoise et je connais la Jupiler Pro League. J'ai joué la Conference League avec Linz, donc j'ai déjà de l'expérience avec le football européen."

Hong est un milieu de terrain polyvalent. "Je peux jouer comme '6', '8' ou '10', mais si l'entraîneur choisit de me faire jouer ailleurs, cela ne me pose aucun problème. J'ai une bonne endurance et je réfléchis rapidement. Je suis très honoré d'être le premier Sud-Coréen de l'histoire de Gand. Je veux aider mon nouveau club à obtenir de bons résultats."

La Gantoise espère que le joueur sera éligible pour le déplacement à Ostende vendredi prochain.