L'ancien referee allemand Herbert Fandel est le nouveau patron de l'arbitrage belge

L'Union belge de football (URBSFA) a annoncé mercredi la nomination de Herbert Fandel au poste de président du département de l'arbitrage professionnel. L'Allemand de 58 ans, qui prendra ses fonctions le 1er septembre, remplace l'Anglais David Elleray, qui a démissionné le 21 juin. Fandel est un ancien arbitre de premier plan, lui qui a notamment sifflé la finale de Ligue des Champions entre Liverpool et l'AC Milan en 2007. Membre de comité de l'arbitrage de l'UEFA, il a également été le président du département de l'arbitrage de la DFB, la fédération allemande de football.

Responsable de la stratégie et du développement de l'arbitrage belge, il devra aussi "faire le lien entre le département de l'arbitrage professionnel, la Pro League et le monde du football au sens plus large", a précisé l'URBSFA dans son communiqué.

"Étant donné que j'habite près de la frontière belge, je suis de près l'arbitrage belge depuis quelques années", a expliqué Fandel, dont l'objectif est "d'utiliser son expérience et ses connaissances pour aider l'arbitrage belge à continuer à se développer au sein d'une structure encore plus professionnelle, afin de retrouver notre place au plus haut niveau européen".

Peter Bossaert, directeur général de l'Union belge, veut profiter de la venue de cette "personnalité marquante de l'arbitrage européen" pour "continuer à avancer et relever de nouveaux défis".

L'Union belge a listé une série d'aspects à améliorer, qui débute par l'optimisation du fonctionnement du VAR, notamment afin de réduire les pertes de temps et parvenir à une plus grande uniformité des décisions sur le terrain et dans la cabine du VAR. En outre, l'URBSFA veut aussi améliorer la formation des arbitres et leur transition du monde amateur vers le foot pro.

Pour y parvenir, le fonctionnement du département de l'arbitrage professionnel a été adapté, donnant davantage de responsabilités à Stéphanie Forde (directrice opérationnelle), Bertrand layec (directeur technique) et Frank De Bleeckere, désormais responsable de la formation et du développement en plus de son rôle de porte-parole.