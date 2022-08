Tchatchoua: "Une victoire qui fait du bien"

Tchatchoua

: "C'est mon premier but de la saison, donc ça me fait plaisir. C'était un match difficile physiquement avec la chaleur. On est en début de championnat, le travail continue. C'est une victoire qui fait du bien, car on sortait de deux défaites. On doit continuer sur la même dynamique la semaine prochaine. On reste concentré sur nos objectifs, il ne faut aucun relâchement."

Lepoint

: "On avait le match en main en première mi-temps selon moi, Charleroi n'avait pas d'occasion. En deuxième mi-temps, on a arrêté de jouer. On balançait des longs ballons et j'ai demandé aux autres de recommencer à jouer au foot pendant la pause boisson. Je savais que ça allait se jouer sur contre-attaque et on se prend un but sur un ballon dans le dos. C'est frustrant, car on voulait absolument prendre des points. On va se serrer les coudes et relever la tête. On doit maintenant se concentrer sur le prochain match à Eupen."