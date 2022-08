Un autogoal de Lambert offre à l'Antwerp un quatrième succès d'affilée à Eupen

Seule équipe avec le maximum de points (12), l'Antwerp occupe logiquement la première place avec trois unités d'avance sur Anderlecht. Eupen occupe la 16e position avec trois points. A 18h30, OHL reçoit le Club Bruges et à 21h00, Waregem et Genk clôtureront cette quatrième journée. Chez les Pandas, la défaite à Genk a laissé des traces puisque l'exclusion de Stef Peeters et la blessure d'Abdul Nurudeen ont obligé Bernd Storck à titulariser Gary Magnée et Lennart Moser. Du côté anversois, Mark van Bommel a gardé sur le banc Anthony Valencia et lui a préféré Koji Miyoshi.

S'il a eu la possession du ballon, l'Antwerp ne s'est pas créé de réelles occasions même si Michael Frey est passé près du but sur un centre au second poteau de Michel-Ange Balikwisha (12e).Voyant que le gardien adverse était trop avancé, Toby Alderweireld a tenté sa chance de son camp. Le gardien était battu mais l'envoi du Diable rouge est passé à côté du but eupenois. Les spectateurs n'ont pas eu non plus grand-chose à apprécier de la part des Pandas, qui ont obtenu un penalty pour une faute de Richie De Laet sur Regan Charles-Cook, mais le VAR a interpellé l'arbitre Jan Boterberg pour lui indiquer que la poussée avait été commise juste à l'extérieur de la surface de réparation (45e+2).

Au retour des vestiaires, Eupen était plus en verve et Isaac Nuhu, qui a mis De Laet dans le vent, a tiré à côté (46e). La défense anversoise a connu un moment de doute quand, sur un centre de Magnée, Aldeweireld a surgi pour expédier le ballon en corner (57e). Sur celui-ci, Jan Kral a vu son coup de tête heurter la transversale (58e). Le moment était venu pour le coach visiteur de changer le duo Miyoshi-Frey pour le remplacer par celui composé par Valencia et Vincent Janssen (62e). Cette intervention a été bénéfique puisque l'Antwerp a repris des couleurs et Moser a fait le ménage devant son but sur un ballon catapulté par Radja Nainggolan (71e). Le gardien allemand a néanmoins été bluffé par son défenseur, Lambert, qui a dévié dans son but un centre-tir de Valencia (78e).