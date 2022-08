Accueil Sports Football Division 1A Du tac au tac avec Teklak: "Il faisait encore deux fois plus chaud pour le Standard" L'avis de notre consultant sur la dernière journée de championnat. Louis Janssen ©BELGA

1. "Le Standard a subi la rencontre." "Contre le Cercle, les Liégeois devaient surtout aller au combat, sur le deuxième ballon et sur les situations de transitions. Face à Westerlo par contre, il fallait être mieux en place au niveau du pressing et dans la récupération du ballon. Le Standard a eu du mal à répondre au jeu sur les côtés de Westerlo, parce qu'il a joué trop bas. Les premiers ballons des défenseurs centraux, Perdichizzi et Seigers, ont été donnés trop facilement, sans qu'il n'y ait aucune pression...