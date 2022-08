Karel Geraerts après le derby bruxellois: "Sur les 90 minutes, notre victoire est méritée"

Zeno Debast : "C'est dommage de perdre ici, pour nous un derby est très important, surtout avec nos supporters. On n'a pas su saisir nos occasions. Si on marque le 2-2, on a sans doute un regain d'énergie pour obtenir plus. En seconde période, on était mieux au niveau de la mentalité, on a joué plus mais ça ne voulait pas rentrer. Si tu veux gagner un match, tu dois d'abord gagner tes duels. On devra être davantage présents lors de nos prochains matchs."

Lior Refaelov : "Je ne veux pas chercher d'excuses, on a manqué d'agressivité, surtout en première mi-temps, ils mènent 2-1 à la pause. On a mieux joué en seconde période même s'ils ont amené beaucoup de danger en transition. C'est dommage de perdre le derby mais on va réagir, la saison est encore longue. Ils étaient très bas en bloc, c'était dur à jouer mais on n'a pas mis assez de vitesse, c'est pour ça qu'on n'a pas créé assez d'occasions."

Dante Vanzeir : "C'est une belle victoire, c'était nécessaire car c'est toujours un match spécial pour les supporters, mais aussi pour tout le club et pour nous, les joueurs. On est très contents de cette victoire, surtout à la maison. Contre Malines et les les Rangers, on a connu une semaine difficile mais il nous reste encore beaucoup de temps pour nous refaire. Aujourd'hui, il n'y avait pas d'excuses : Anderlecht était un match important. On s'est créé beaucoup d'occasions. Mais on aurait dû être plus efficaces pour tuer le match. On va bien profiter de cette soirée. J'espère que ce but va me lancer, j’attendais ça depuis 5 matchs (en Pro League), je suis content mais encore plus avec les 3 points."

Geraerts : "En deuxième mi-temps, on a eu les occasions durant les 25 premières minutes pour tuer le match mais on ne l'a pas fait. Derrière, tu sais qu'Anderlecht va pousser, et c'est ce qu'ils ont essayé de faire. C'était nerveux de notre côté, on doit améliorer ça, on va en parler avec le groupe. Mais sur les 90 minutes, la victoire est méritée. Les joueurs peuvent être fiers, c'était un vrai derby avec beaucoup d'ambiance, je me suis amusé en tant que coach. On prépare les joueurs pour gagner. Quand tu gagnes, c'est toujours plus gai, même si je sais qu'on ne gagnera pas tout le temps. C'est une de nos qualités principales : ne pas donner de temps à Anderlecht dans leurs possessions parce qu'on sait qu'ils font bien ça avec beaucoup de bons joueurs. Il fallait être bon dans le pressing. Mes joueurs l'ont bien fait et ça me fait plaisir. Déjà la saison passée, les phases arrêtées étaient très importantes. On travaille beaucoup ça avec Tim Smolders. On était plus efficaces qu'eux. Ce n'est pas du hasard, il y a beaucoup de travail derrière. On a bien commencé en championnat. Je vais être honnête : je n'ai pas encore digéré l'élimination face aux Rangers. Mais en Europa League, on aura de très beaux matchs, mais il faudra aussi gérer le calendrier très lourd, l'Antwerp sera déjà vite là."

Mazzù : "On a manqué notre première mi-temps. On a offert le premier but. On est trop gentils dans les duels, c'est comme ça qu'on encaisse le deuxième but. Cette première mi-temps nous a guidés vers un match où il a fallu prendre des risques. En deuxième mi-temps, on a créé beaucoup plus que l'Union malgré notre match de jeudi. On a passé notre deuxième mi-temps en grande partie dans le camp de l'Union. Il faut bien réfléchir et analyser cette mauvaise première mi-temps. On a plus produit en seconde période. Notre gardien a dû sauver un ou deux ballons chauds mais sur le jeu proposé, je pense qu'on peut être positifs sur ce qu'on a montré. Cela manque d'intensité dans les duels, dans la concentration et la prise en charge. On sait tous qu'on a beaucoup de jeunes joueurs qui savent manier le ballon et qu'on doit progresser là-dessus (dans l'intensité, les duels). Les changements à la mi-temps ? Ce n'est pas une sanction, il fallait proposer autre chose qu'en première m-temps, amener d'autres joueurs, ils ont amené quelque chose de différent. Non, Hoedt n'était pas content, comme tous les joueurs qui sortent. Ce sont des choses qui arrivent, j'aurai une discussion avec lui. On s'est fait surprendre sur une bête perte de balle, sur un manque de prise de responsabilité pour faire le bon choix. On perd ce ballon sur un geste trop nonchalant. Mais il nous reste encore beaucoup de temps dans ce match pour revenir, malheureusement on ne l'a pas fait. Le mercato ? Après notre match de jeudi, tout le monde était content, ce n'est pas après une défaite qu'on va remettre ce groupe en question. Il y a une remise en question qui doit être faite par nous-mêmes sur cette première mi-temps et aussi donner de la confiance à ce groupe.