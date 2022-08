L'Antwerp poursuit son parcours sans faute en s'imposant à la Gantoise (1-2)

Après l'ouverture du score de Kums (10e), les buts de Janssen (15e) et Frey (27e) ont permis à l'Antwerp d'enregistrer sa 5e victoire en autant de matchs de Pro League et d'occuper la tête du classement. La première période a été marquée par les nombreuses interventions de l'arbitrage vidéo. Rapidement, une faute de main d'Almeida a donné lieu à un coup franc botté par Kums qui a fini sa course au fond des filets à la suite d'une déviation malheureuse de Vines, prenant Butez à contrepied (1-0, 10e). Les Anversois ont vite réagi: alors que le ballon flottait dans la surface gantoise, il a atterri dans les six mètres pour Janssen en pleine extension qui est parvenu à envoyer le ballon dans le plafond malgré l'entrave du défenseur (1-1, 15e).

Après une nouvelle vérification de l'arbitrage vidéo, l'Antwerp a bénéficié d'un pénalty pour une faute de Vadis à la limite de la surface. Frey s'est avancé pour le convertir d'une frappe surpuissante, mettant les visiteurs aux commandes (1-2, 27e). Sur un contre fulgurant, Okumu s'est interposé devant une tentative à ras de terre de Gerkens (31e), avant de s'élever sur un corner pour reprendre de la tête le centre d'Hjulsager, mais Butez était bien placé (44e).

À la reprise, Janssen a remis un centre pour Ekkelenkamp, mais le Néerlandais a croqué son tir qui a fini dans les bras de Roef (46e). La Gantoise s'est montrée timidement avec des tentatives de Vadis (53e), Depoitre (59e) et Samoise (61e), mais la frustration a crû dans les rangs gantois au fur et à mesure que les minutes s'écoulaient sans réelle possibilité d'égaliser. L'Antwerp a défendu son avance par tous les moyens et a résisté jusqu'au coup de sifflet final pour s'assurer les trois points.

L'Antwerp, avec un début de saison parfait et 15 points sur 15, remonte en tête du classement, à hauteur de Genk qui compte un match de plus. La Gantoise concède quant à elle sa première défaite de la saison. Les Buffalos sont en 8e position avec 8 points.