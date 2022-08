Les chiffres de la 6e journée de Pro League

18

Les dirigeants du Club Bruges se trompent rarement dans leurs transferts entrants. Sur les vingt-et-une actions décisives réalisées par les Blauw en Zwart (treize buts et huit assists), 18 l'ont été par des joueurs qui n'étaient pas au club un an avant la rencontre de vendredi à Charleroi.

10

Après cinq matchs, l'Union a pris 10 points, soit un de plus que la saison dernière à pareille époque. De quoi présager une nouvelle campagne faste pour le matricule 10 ? Il est bien évidemment trop tôt pour le dire.

2

Anderlecht a pris la mauvaise habitude de débuter ses duels contre l'Union avec un but de retard. Lors des deux rencontres de playoffs, Nieuwkoop et Mitoma avaient ouvert le score à la 2e minute. Victor Boniface a fait exactement la même chose ce week-end.

2

Les supporters Carolos n'ont pas souvent l'occasion d'assister à 2 défaites de suite de leurs couleurs à domicile. Depuis 2019, ça n'arrive qu'une seule fois par saison. S'ils veulent rester dans la moyenne, les Zèbres ne peuvent plus se permettre un zéro sur six au stade du Pays de Charleroi.

7

Selim Amallah semble indispensable au Standard. Les 7 points pris par les Liégeois l'ont été lorsque l'international marocain a trouvé le chemin des filets.

8

Mike Trésor est en train de gommer sa campagne 2021-2022 mitigée. Avec 5 buts et 3 assists, il a déjà été plus souvent décisif que lors de sa première année à Genk où il n'avait marqué aucun but et délivré sept passes décisives en Pro League.