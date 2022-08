Topper, Clasico, choc wallon: voici la suite du calendrier de la Pro League

Ce lundi matin, la Pro League, en concertation avec Eleven Sports, a validé les horaires des journées 8 à 16 de la Jupiler Pro League et des journées 5 à 12 de la Challenger Pro League. Les horaires ont été adaptés en fonction du calendrier européen de nos clubs, le Club Bruges en Ligue des Champions, l'Union Saint-Gilloise en Europa League et Anderlecht et Gand en Conference League.

Ainsi l'affiche Standard - Club Bruges aura lieu le dimanche 18 septembre à 18h30, le Topper entre Anderlecht et Bruges est prévu le dimanche 16 octobre à 18h30 et le Clasico entre le Standard et Anderlecht se tiendra le dimanche 23 octobre à 18h30 également.

Le choc wallon entre Charleroi et le Standard aura lieu le 9 octobre à 18h30

La suite du calendrier de la Pro League (journée 8 à 16):

Le calendrier de la Pro League adapté