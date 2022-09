Pourquoi l'Union et Anderlecht ne seront pas diffusés par VOO en Coupe d'Europe

Les supporters de l’Union Saint-Gilloise qui voudront voir le premier match de leur équipe en Ligue Europa à l’Union Berlin auront deux options, ce jeudi, mais aucune ne leur permettra de regarder leurs favoris en TV en direct à 18h45. Anderlecht et l’Union disputant quatre de leurs six rencontres européennes dans le même créneau horaire, la RTBF doit choisir laquelle des deux équipes elle compte diffuser en direct sur Tipik. Et ce sont les Mauves qui ouvrent le bal, cette semaine, contre Silkeborg. « Mais les choix des autres semaines seront fait après chaque journée, pas à l’avance », assure Benoît Delhauteur, le patron des sports de la RTBF.

Les abonnés VOO espéraient peut-être récupérer le deuxième match sur une des chaînes du cablo-opérateur wallon, qui détient également les droits des Ligues Europa et Conference, pour le "second choix" après la RTBF, mais il n’en sera rien. L’arrêté de la Communauté française 2013 qui définit les « événements sportifs d’intérêt majeur », comme les matchs européens des clubs belges de football, exige que ces rencontres soient retransmises sur une chaîne « à accès libre ». VOO, qui a acquis les droits « pay TV » (NdlR : pour les chaînes payantes) pour les deux petites Coupes d’Europe n’entre pas dans cette case, ce qui explique pourquoi elle ne diffusera pas l’Union, ni Gand, ce jeudi. Ni Anderlecht les autres semaines lorsque la RTBF diffusera l'Union.

Diffusion sur Auvio et rediffusion sur Tipik

Travaillant dans un climat positif avec la RTBF, nous glisse-t-on des deux côtés, VOO a accepté de « sous-licencier » ce deuxième match belge à la chaîne publique pour que cette dernière le diffuse tout de même en direct sur sa plateforme Auvio, puis en télévision sur Tipik en fin de soirée, après les résumés de Ligue Europa « qui seront plus courts qu’avant », explique-t-on à la RTBF.

C’est une bonne nouvelle pour ceux qui ont l’habitude de se connecter à la plateforme en ligne de la chaîne publique via leur ordinateur ou leur smartphone et ne sont pas abonnés à Voo Sport ; un peu moins pour ceux qui y ont plus de mal avec les nouvelles technologies ou restent des amateurs de télévision linéaire à l’ancienne. C’est finalement le paradoxe de l’arrêté : censé protéger la diffusion des événements majeurs, il empêchera que Union Berlin-Union SG soit visible en TV à 18h45. Il est pourtant fait mention dans le texte de l'arrêté d'un "service télévisuel linéaire à accès libre". Est-ce la cas d'Auvio? Tout cela date d'une époque où le streaming et l'OTT (offre en ligne, sans passer par un signal télévisé), n'étaient que des termes futuristes.