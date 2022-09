Editeur DH, S+ et journaliste foot étranger

Trois victoires et ça repart: le coefficient belge fait un bond en avant !

On l'a assez répété ces derniers mois: la Belgique a reculé dans la hiérarchie européenne. À tel point que l'an prochain, aucun club de Pro League ne sera assuré de jouer la Ligue des champions. Un sacré caillou dans la chaussure du football belge.

Mais les clubs semblent vouloir laver l'affront cette saison. En effet, Bruges, Anderlecht et l'Union ont tous gagné cette semaine. Tandis que Gand a arraché un match nul à Molde. Ce qui a permis d'empocher un bon nombre de points au coefficient UEFA. Pour rappel, ce dernier est établi en fonction de points qui sont attribués par rapport aux résultats et aux qualifications. Pour l'établir, l'UEFA prend en compte les cinq dernières années écoulées. La saison 2017/2018 sera donc un lointain (mauvais) souvenir. Ce qui est une excellente nouvelle car les clubs belges avaient ramené seulement 2600 points lors de cette année noire. A titre de comparaison, ils ont déjà ramené... 3800 points rien que cette saison !

©Capture d'écran Football coefficient

Les trois victoires de cette semaine ont donc ramené 1400 points au coefficient. Bien plus que nos concurrents directs. En effet, la Norvège (12e) n'a pris que 0,5 point, la Serbie (11e) 0,250 pts, l'Autriche (9e) 0,8 pts et l'Ecosse (8e) aucun point. Des résultats qui nous propulsent neuvièmes pour la saison prochaine à égalité avec l'Autriche ! Une place dans le top 10 qui nous offrirait à nouveau un qualifié obligatoire en C1 et permettrait à une seconde d'équipe de sauter un tour préliminaire pour se qualifier à la Coupe aux grandes oreilles.

Classement provisoire:

8. Ecosse 35.200 (+ 0.000)

9. Belgique 31.800 (+ 1.400)

9. Autriche 31.800 (+ 0.800)

11. Serbie 29.125 (+ 0.250)

12. Norvège 27.250 (+ 0.500)

Précisons également que la guerre entre la Russie et l'Ukraine a fortement impacté le classement. Les clubs russes ont été exclus de toutes les compétitions tandis que les seconds se trouvent, vu les circonstances, en grande difficulté.